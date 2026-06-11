Россельхознадзор ограничивает ввоз подкарантинной продукции из Армении

"Решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов. Служба поэтапно начиная с мая текущего года ограничивала ввоз отдельных видов армянской подкарантинной продукции, а также неоднократно направляла в адрес армянской стороны информацию о нарушении поставок", — рассказали там.