Россельхознадзор ограничивает ввоз подкарантинной продукции из Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении.
- Это связано с систематическими выявлениями карантинных объектов, в частности капрового жука.
- Он не водится в России и может уничтожить до 70 процентов хранимой продукции.
- Запрет будет действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности.
- Он также коснется транзита через Россию в страны ЕАЭС.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, сообщило ведомство.
"Решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов. Служба поэтапно начиная с мая текущего года ограничивала ввоз отдельных видов армянской подкарантинной продукции, а также неоднократно направляла в адрес армянской стороны информацию о нарушении поставок", — рассказали там.
Несмотря на это, случаи ввоза карантинных объектов не прекратились, добавили в службе по надзору. Так, в июне было три случая заражения капровым жуком поступивших из Армении орехов, сушеных персиков и томатов. Этот вредитель не водится в России. Он может заражать хранилища, транспортные средства и способен уничтожить до 70 процентов продукции.
"Указанное свидетельствует о недостаточном контроле со стороны уполномоченного органа Армении и вызывает недоверие к системе фитосанитарной сертификации", — отметил регулятор.
Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров. Мера коснется и транзита через Россию в государства — члены ЕАЭС.