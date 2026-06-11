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Россельхознадзор ограничивает ввоз подкарантинной продукции из Армении - РИА Новости, 11.06.2026
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16:08 11.06.2026 (обновлено: 16:33 11.06.2026)
Россельхознадзор ограничивает ввоз подкарантинной продукции из Армении

Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз подкарантинной продукции из Армении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении.
  • Это связано с систематическими выявлениями карантинных объектов, в частности капрового жука.
  • Он не водится в России и может уничтожить до 70 процентов хранимой продукции.
  • Запрет будет действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности.
  • Он также коснется транзита через Россию в страны ЕАЭС.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, сообщило ведомство.
"Решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов. Служба поэтапно начиная с мая текущего года ограничивала ввоз отдельных видов армянской подкарантинной продукции, а также неоднократно направляла в адрес армянской стороны информацию о нарушении поставок", — рассказали там.
Несмотря на это, случаи ввоза карантинных объектов не прекратились, добавили в службе по надзору. Так, в июне было три случая заражения капровым жуком поступивших из Армении орехов, сушеных персиков и томатов. Этот вредитель не водится в России. Он может заражать хранилища, транспортные средства и способен уничтожить до 70 процентов продукции.
"Указанное свидетельствует о недостаточном контроле со стороны уполномоченного органа Армении и вызывает недоверие к системе фитосанитарной сертификации", — отметил регулятор.
Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров. Мера коснется и транзита через Россию в государства — члены ЕАЭС.
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