В партии Царукяна обвинили ЦИК в попытке не допустить ее в парламент

Краткий пересказ от РИА ИИ ЦИК Армении аннулировал итоги голосования на двух избирательных участках, где в неположенное время голосовали военнослужащие.

Партия «Процветающая Армения» потеряла 213 голосов, полученных на этих участках.

Ивета Тоноян заявила, что решение ЦИК направлено на недопущение партии «Процветающая Армения» в парламент, и пообещала обжаловать его.

ЕРЕВАН, 11 июн - РИА Новости. Решение ЦИК Армении об аннулировании итогов голосования на парламентских выборах 7 июня на двух избирательных участках было принято, чтобы не допустить в парламент партию "Процветающая Армения", заявила представитель партии Ивета Тоноян.

Восьмого июня "Процветающая Армения", которая, по утверждению ЦИК страны, не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер на парламентских выборах, начала пересчет голосов на ряде участков. В четверг ЦИК признал недействительными итоги выборов на двух участках, где в неположенное время голосовали военнослужащие. В результате партия "Процветающая Армения" потеряла 213 голосов, полученных на этих участках.

"То, что только что произошло в Центральной избирательной комиссии, есть не что иное, как классическое безобразие. Этот позор, тайно учиненный посреди ночи, под покровом темноты, был прямым ударом по партии "Процветающая Армения", целью которого было любыми возможными средствами не допустить ее в Национальное собрание", - написала Тоноян в соцсети Facebook*.

По ее словам, очевидно, что недействительными были признаны результаты именно на тех участков, где партия "Процветающая Армения" получила большое количество голосов. Тоноян добавила, что "это ярчайшее проявление кражи голосов избирателей, которое в очередной раз доказывает, что происходящий процесс не имеет ничего общего с идеей честных и прозрачных выборов и ставит под сомнение легитимность всего избирательного процесса".

"Принятым решением самым грубым образом попирается конституционное право граждан на свободное волеизъявление. Мы будем бороться против этого незаконного процесса всеми возможными законными и правовыми средствами. Уже завтра мы обжалуем это незаконное решение и используем весь правовой инструментарий, чтобы предотвратить и остановить подобный произвол", - заявила Тоноян.

Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.

Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.

Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.