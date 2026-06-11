Новая стратегия развития российской Арктики учтет геополитические вызовы

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новая редакция стратегии развития российской Арктики учтет геополитические вызовы, заявил в интервью РИА Новости и Arctic.ru специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина уже актуализировало стратегию развития российской Арктики, отметил Панов.
"Новый стратегический документ учитывает новые реалии, в которых сейчас развивается Арктика", - сказал он.
По словам Панова, действующий вариант стратегии предполагает сотрудничество России со странами-соседями из Арктического совета, однако в совет входят семь стран-членов НАТО.
"В текущих условиях наивно предполагать, что формат Арктического совета будет полезен для России, в лучшем случае он будет не вреден. Поэтому, конечно же, стратегические документы учитывают новую реальность", - добавил он.