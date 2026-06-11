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Новая стратегия развития российской Арктики учтет геополитические вызовы - РИА Новости, 13.07.2026
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Развитие Арктики и Дальнего Востока - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Развитие Арктики и Дальнего Востока
 
14:33 11.06.2026 (обновлено: 14:34 13.07.2026)

Новая стратегия развития российской Арктики учтет геополитические вызовы

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЛедники
Ледники - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новая редакция стратегии развития российской Арктики учтет геополитические вызовы, заявил в интервью РИА Новости и Arctic.ru специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина уже актуализировало стратегию развития российской Арктики, отметил Панов.
"Новый стратегический документ учитывает новые реалии, в которых сейчас развивается Арктика", - сказал он.
По словам Панова, действующий вариант стратегии предполагает сотрудничество России со странами-соседями из Арктического совета, однако в совет входят семь стран-членов НАТО.
"В текущих условиях наивно предполагать, что формат Арктического совета будет полезен для России, в лучшем случае он будет не вреден. Поэтому, конечно же, стратегические документы учитывают новую реальность", - добавил он.
 
Развитие Арктики и Дальнего ВостокаАрктикаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир Панов
 
 
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