Новая стратегия развития российской Арктики учтет геополитические вызовы

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новая редакция стратегии развития российской Арктики учтет геополитические вызовы, заявил в интервью РИА Новости и Arctic.ru специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина уже актуализировало стратегию развития российской Арктики, отметил Панов.

"Новый стратегический документ учитывает новые реалии, в которых сейчас развивается Арктика", - сказал он.

По словам Панова, действующий вариант стратегии предполагает сотрудничество России со странами-соседями из Арктического совета, однако в совет входят семь стран-членов НАТО.