В ХМАО арестовали обвиняемого в похищении девочки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Нижневартовский городской суд в ХМАО отправил под стражу до 9 августа мужчину, обвиняемого в похищении девочки, которую нашли у него в квартире, сообщает объединенная пресс-служба судов Югры.
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"Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 августа 2026 года", - говорится в сообщении.
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Житель Нижневартовска, 47 лет, обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего).
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"Как установлено, 7 июня 2026 года обвиняемый совершил похищение малолетней девочки, находившейся в районе Комсомольского озера в городе Нижневартовске. Фигурант запугал ребенка, приказывая выполнять его требования. На личном автомобиле он привез потерпевшую к себе домой, где незаконно удерживал её до момента освобождения сотрудниками правоохранительных органов", - уточнили в пресс-службе судов региона.
В УМВД по региону 9 июня РИА Новости рассказывали, что в Нижневартовске ищут 10-летнюю девочку, которая 7-го числа отпросилась погулять на озеро и не вернулась, мать обратилась за помощью в полицию. Как позднее написала в своих соцсетях официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сотрудникам полиции удалось найти девочку в квартире жилого дома, видимых телесных повреждений у ребенка не обнаружено.
Заседание прошло с закрытом режиме, по делу ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления, отметили в пресс-службе судов.