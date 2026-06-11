В ХМАО арестовали обвиняемого в похищении девочки

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"Как установлено, 7 июня 2026 года обвиняемый совершил похищение малолетней девочки, находившейся в районе Комсомольского озера в городе Нижневартовске. Фигурант запугал ребенка, приказывая выполнять его требования. На личном автомобиле он привез потерпевшую к себе домой, где незаконно удерживал её до момента освобождения сотрудниками правоохранительных органов", - уточнили в пресс-службе судов региона.