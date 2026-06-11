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Аналитик рассказал о текущей ситуации на глобальном рынке алмазов - РИА Новости, 11.06.2026
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18:01 11.06.2026
Аналитик рассказал о текущей ситуации на глобальном рынке алмазов

Аналитик Скрябин: на алмазном рынке появились первые признаки стабилизации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлмаз
Алмаз - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На алмазном рынке появились первые признаки стабилизации, но перелома нисходящего тренда пока нет.
  • В мае спрос на крупные алмазы оставался высоким, а цены на алмазы меньшего размера в коллекционном качестве продолжали стабилизироваться.
  • Говорить об окончании кризиса в алмазной отрасли можно при устойчивом росте спроса и цен в массовом сегменте и восстановлении баланса между спросом и предложением на всех уровнях цепочки.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первые признаки стабилизации на алмазном рынке в мире появляются, но перелома нисходящего тренда пока нет, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
На рынке алмазов в мае спрос на крупные камни оставался высоким, а цены на алмазы меньшего размера в коллекционном качестве продолжали стабилизироваться, сообщало ранее в июне профильное издание Rapaport. Индекс цен на бриллианты массой 0,3 карата в мае вырос на 2,1%, весом 0,5 карата - поднялся на 0,9%, отмечало издание.
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"Первые признаки стабилизации на рынке действительно появлялись и ранее, однако говорить о переломе тренда на снижение пока преждевременно", - ответил он на вопрос, когда можно ожидать завершения кризиса в алмазной отрасли в мире.
По словам Скрябина, устойчивость роста индекса цен на камни пока не подтверждена. "На динамику также могли повлиять внешние факторы, включая геополитическую ситуацию и роль ключевых торговых хабов в Дубае и Израиле", - сказал он.
Скрябин отметил, что говорить об окончании кризиса можно при устойчивом росте спроса и цен прежде всего в массовом сегменте, а также восстановлении баланса между спросом и предложением на уровне всей цепочки - от добычи до огранки и розницы.
Дополнительным сигналом может стать нормализация поведения ключевых игроков рынка, включая возможные изменения в структуре и стратегии крупнейших производителей, таких как De Beers, и усиление торговой дисциплины в отрасли, добавил Скрябин.
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