Аналитик рассказал о текущей ситуации на глобальном рынке алмазов

Краткий пересказ от РИА ИИ На алмазном рынке появились первые признаки стабилизации, но перелома нисходящего тренда пока нет.

В мае спрос на крупные алмазы оставался высоким, а цены на алмазы меньшего размера в коллекционном качестве продолжали стабилизироваться.

Говорить об окончании кризиса в алмазной отрасли можно при устойчивом росте спроса и цен в массовом сегменте и восстановлении баланса между спросом и предложением на всех уровнях цепочки.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первые признаки стабилизации на алмазном рынке в мире появляются, но перелома нисходящего тренда пока нет, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

На рынке алмазов в мае спрос на крупные камни оставался высоким, а цены на алмазы меньшего размера в коллекционном качестве продолжали стабилизироваться, сообщало ранее в июне профильное издание Rapaport . Индекс цен на бриллианты массой 0,3 карата в мае вырос на 2,1%, весом 0,5 карата - поднялся на 0,9%, отмечало издание.

"Первые признаки стабилизации на рынке действительно появлялись и ранее, однако говорить о переломе тренда на снижение пока преждевременно", - ответил он на вопрос, когда можно ожидать завершения кризиса в алмазной отрасли в мире.

По словам Скрябина, устойчивость роста индекса цен на камни пока не подтверждена. "На динамику также могли повлиять внешние факторы, включая геополитическую ситуацию и роль ключевых торговых хабов в Дубае и Израиле", - сказал он.

Скрябин отметил, что говорить об окончании кризиса можно при устойчивом росте спроса и цен прежде всего в массовом сегменте, а также восстановлении баланса между спросом и предложением на уровне всей цепочки - от добычи до огранки и розницы.