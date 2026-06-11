Моряк и Прилучный стали самыми популярными актерами в России по версии Kion

Краткий пересказ от РИА ИИ Павел Прилучный и Лиза Моряк стали лидерами по интересу аудитории среди отечественных артистов в первом полугодии 2026 года, по версии Kion.

Среди фильмов первое место заняла семейная комедия "На деревню дедушке" с Юрием Стояновым, а лидером среди сериалов стал триллер "Бар 'Один звонок'" с Данилой Козловским.

Зрительский интерес к российскому контенту сосредоточен вокруг семейных и романтических комедий, военных историй, приключенческого кино и остросюжетных сериалов.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские актеры Павел Прилучный и Лиза Моряк стали лидерами по интересу аудитории среди отечественных артистов в первом полугодии 2026 года, следует из аналитики онлайн-кинотеатра KION, с которой ознакомилось РИА Новости.

Аналитики также изучили предпочтения зрителей в кино и сериалах. Среди фильмов первое место заняла семейная комедия "На деревню дедушке" с Юрием Стояновым. В тройку лидеров вошли романтическая комедия "Притворись моим мужем" с Дианой Пожарской и Павлом Прилучным, а также драма "Малыш" с Глебом Калюжным

В десятке самых популярных российских фильмов первой половины года также оказались "Семьянин" с Павлом Деревянко, "Простоквашино" с Павлом Прилучным и Лизой Моряк, "Батя 2. Дед" с Евгением Цыгановым, военная драма "В списках не значился" с Владимиром Машковым , якутский фильм "Алдан" с Ильей Яковлевым и Дмитрием Дюжевым , комедии "Совсем ошалели" и "Бес попутал".

Среди сериалов лидером стал триллер "Бар "Один звонок"" с Данилой Козловским. Следом расположились мелодрама "Виноград" с Павлом Прилучным и детективный триллер "Отпечатки" с Оксаной Акиньшиной.

В число самых популярных сериалов также вошли "Черное солнце", "Резервация", "Тоннель", "Приговор" и "Три сестры". Как отмечают аналитики, среди наиболее востребованных сериалов первой половины года преобладают триллеры, комедии и боевики.