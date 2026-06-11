Моряк и Прилучный стали самыми популярными актерами в России по версии Kion

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Павел Прилучный и Лиза Моряк стали лидерами по интересу аудитории среди отечественных артистов в первом полугодии 2026 года, по версии Kion.
- Среди фильмов первое место заняла семейная комедия "На деревню дедушке" с Юрием Стояновым, а лидером среди сериалов стал триллер "Бар 'Один звонок'" с Данилой Козловским.
- Зрительский интерес к российскому контенту сосредоточен вокруг семейных и романтических комедий, военных историй, приключенческого кино и остросюжетных сериалов.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские актеры Павел Прилучный и Лиза Моряк стали лидерами по интересу аудитории среди отечественных артистов в первом полугодии 2026 года, следует из аналитики онлайн-кинотеатра KION, с которой ознакомилось РИА Новости.
"Среди мужчин наибольшее внимание аудитории привлекают Павел Прилучный, Данила Козловский, Антон Васильев, Никита Кологривый и Юрий Чурсин. Среди актрис лидируют Лиза Моряк, Нино Нинидзе и Любовь Аксенова", - говорится в исследовании.
В десятку самых популярных актеров также вошли Максим Стоянов, Дмитрий Паламарчук, Сергей Гилев, Павел Деревянко и Евгений Цыганов. Среди актрис в топ-10 оказались Оксана Акиньшина, Софья Синицына, Марина Ворожищева, Екатерина Стулова, Лукерья Ильяшенко, Ольга Дибцева и Карина Разумовская.
Аналитики также изучили предпочтения зрителей в кино и сериалах. Среди фильмов первое место заняла семейная комедия "На деревню дедушке" с Юрием Стояновым. В тройку лидеров вошли романтическая комедия "Притворись моим мужем" с Дианой Пожарской и Павлом Прилучным, а также драма "Малыш" с Глебом Калюжным.
В десятке самых популярных российских фильмов первой половины года также оказались "Семьянин" с Павлом Деревянко, "Простоквашино" с Павлом Прилучным и Лизой Моряк, "Батя 2. Дед" с Евгением Цыгановым, военная драма "В списках не значился" с Владимиром Машковым, якутский фильм "Алдан" с Ильей Яковлевым и Дмитрием Дюжевым, комедии "Совсем ошалели" и "Бес попутал".
Среди сериалов лидером стал триллер "Бар "Один звонок"" с Данилой Козловским. Следом расположились мелодрама "Виноград" с Павлом Прилучным и детективный триллер "Отпечатки" с Оксаной Акиньшиной.
В число самых популярных сериалов также вошли "Черное солнце", "Резервация", "Тоннель", "Приговор" и "Три сестры". Как отмечают аналитики, среди наиболее востребованных сериалов первой половины года преобладают триллеры, комедии и боевики.
По данным исследования, зрительский интерес к российскому контенту сегодня сосредоточен вокруг семейных и романтических комедий, военных историй, приключенческого кино и остросюжетных сериалов. Высокий интерес к карточкам актеров свидетельствует о том, что аудитория продолжает активно следить не только за самими проектами, но и за артистами, которые в них снимаются.