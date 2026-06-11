Лучшего агронома Якутии определят в июне

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Якутии состоится 16-17 июня региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Агрономия", сообщает пресс-служба правительства региона.

В первый день участников ждет теоретическая часть, где они продемонстрируют знания в области агрономии. Второй день полностью посвящен практике, которая развернется в селе Октемцы Хангаласского района и включит шесть модулей, разработанных в соответствии с программой конкурса.

Победитель регионального этапа получит право представлять Якутию на федеральном финале, который состоится в июле в Республике Мордовия. Все призеры и победитель регионального этапа будут награждены памятными подарками и кубком.