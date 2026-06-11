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Лучшего агронома Якутии определят в июне - РИА Новости, 11.06.2026
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14:04 11.06.2026
Лучшего агронома Якутии определят в июне

В Якутии назовут лучшего агронома в рамках конкурса профессионального мастерства

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАгроном работает с саженцами петуний
Агроном работает с саженцами петуний - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Агроном работает с саженцами петуний. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Якутии состоится 16-17 июня региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Агрономия", сообщает пресс-служба правительства региона.
В первый день участников ждет теоретическая часть, где они продемонстрируют знания в области агрономии. Второй день полностью посвящен практике, которая развернется в селе Октемцы Хангаласского района и включит шесть модулей, разработанных в соответствии с программой конкурса.
Победитель регионального этапа получит право представлять Якутию на федеральном финале, который состоится в июле в Республике Мордовия. Все призеры и победитель регионального этапа будут награждены памятными подарками и кубком.
Мероприятие направлено на достижение цели, поставленной президентом РФ, – увеличить к 2030 году объем производства продукции агропромышленного комплекса не менее, чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 года, а также на выполнение задач Стратегического указа главы Якутии Айсена Николаева о развитии местного производства.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиРеспублика Саха (Якутия)Айсен Николаев
 
 
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