Лучшего агронома Якутии определят в июне

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Якутии состоится 16-17 июня региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Агрономия", сообщает пресс-служба правительства региона.
В первый день участников ждет теоретическая часть, где они продемонстрируют знания в области агрономии. Второй день полностью посвящен практике, которая развернется в селе Октемцы Хангаласского района и включит шесть модулей, разработанных в соответствии с программой конкурса.
Победитель регионального этапа получит право представлять Якутию на федеральном финале, который состоится в июле в Республике Мордовия. Все призеры и победитель регионального этапа будут награждены памятными подарками и кубком.
Мероприятие направлено на достижение цели, поставленной президентом РФ, – увеличить к 2030 году объем производства продукции агропромышленного комплекса не менее, чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 года, а также на выполнение задач Стратегического указа главы Якутии Айсена Николаева о развитии местного производства.