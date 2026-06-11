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В Адыгее после атаки беспилотника нарушилось газоснабжение - РИА Новости, 11.06.2026
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10:14 11.06.2026
В Адыгее после атаки беспилотника нарушилось газоснабжение

Газоснабжение Афипсипского поселения в Адыгее нарушено из-за атаки БПЛА

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военные с беспилотником
Украинские военные с беспилотником - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военные с беспилотником. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Газоснабжение Афипсипского поселения в Адыгее нарушено из-за повреждения газопровода обломками беспилотников.
  • В Тахтамукайском районе повреждено остекление и кровля нескольких частных домов, а часть Энемского поселения обесточена из-за повреждений ЛЭП.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Газоснабжение Афипсипского поселения в Адыгее нарушено после атаки беспилотника, сообщает глава республики Мурат Кумпилов.
"Нарушено газоснабжение Афипсипского поселения: обломки беспилотников повредили газопровод. Восстановительные работы уже начались", - написал Кумпилов в канале на платформе "Макс".
Он также сообщил, что последствия атаки зафиксированы в Тахтамукайском районе: обломками беспилотников повреждено остекление и кровля нескольких частных домов. Кроме того, часть Энемского поселения обесточена из-за повреждений и обрывов ЛЭП. Уточняется, что работы по восстановлению начнутся после дополнительного обследования территории.
"Самое главное, что обошлось без жертв и пострадавших", - добавил Кумпилов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРеспублика АдыгеяТахтамукайский районМурат Кумпилов
 
 
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