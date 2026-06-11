В Адыгее после атаки беспилотника нарушилось газоснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Газоснабжение Афипсипского поселения в Адыгее нарушено из-за повреждения газопровода обломками беспилотников.
- В Тахтамукайском районе повреждено остекление и кровля нескольких частных домов, а часть Энемского поселения обесточена из-за повреждений ЛЭП.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Газоснабжение Афипсипского поселения в Адыгее нарушено после атаки беспилотника, сообщает глава республики Мурат Кумпилов.
Он также сообщил, что последствия атаки зафиксированы в Тахтамукайском районе: обломками беспилотников повреждено остекление и кровля нескольких частных домов. Кроме того, часть Энемского поселения обесточена из-за повреждений и обрывов ЛЭП. Уточняется, что работы по восстановлению начнутся после дополнительного обследования территории.
"Самое главное, что обошлось без жертв и пострадавших", - добавил Кумпилов.