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"Билайн бизнес" запустил абонементы на тарифы "ПроБизнес" со скидкой до 30% - РИА Новости, 11.06.2026
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16:43 11.06.2026

"Билайн бизнес" запустил абонементы на тарифы "ПроБизнес" со скидкой до 30%

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМужчины с мобильными телефонами в руках
Мужчины с мобильными телефонами в руках - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Мужчины с мобильными телефонами в руках
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. "Билайн бизнес" запустил абонементы на тарифы линейки "ПроБизнес", по которым компании могут заранее оплатить услуги связи на несколько месяцев и получить скидку до 30%, сообщает пресс-служба оператора.
Такой формат помогает бизнесу фиксировать расходы на связь и упрощает планирование бюджета. Размер скидки зависит от срока единовременной оплаты: при подключении и оплате на три месяца скидка составит 10%, на шесть месяцев — 20%, а при оплате на 12 месяцев — 30%.
Линейка "ПроБизнес" включает тарифы для разных сценариев работы: от базовой мобильной связи для небольших команд до решений для компаний с высокой мобильностью сотрудников и международными коммуникациями. В тарифы уже входят пакеты интернета, минут и СМС для работы по всей России, безлимитные звонки внутри сети, перенос остатков, защита от спам-звонков, а также международные опции для старших тарифов линейки.
Дополнительно пользователям доступны для подключения цифровые сервисы для бизнеса, включая подписку на ИИ-помощников (18+). Такой подход позволяет компаниям получать не только мобильную связь, но и инструменты для повседневной работы сотрудников в едином решении.
"Для бизнеса связь давно стала постоянной операционной затратой, поэтому компаниям важно понимать, как управлять ею предсказуемо и без лишней нагрузки на команду. Формат абонементов решает сразу несколько задач: помогает сократить расходы, зафиксировать стоимость услуг и убрать необходимость ежемесячно возвращаться к вопросам оплаты. При этом сотрудники продолжают пользоваться привычными сервисами и остаются на связи", — приводит пресс-служба слова директора по маркетингу и развитию основных услуг "Билайна бизнес" Сергея Субботина.
Абонементы уже доступны корпоративным клиентам "билайн бизнес" по России.
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