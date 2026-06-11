"Билайн бизнес" запустил абонементы на тарифы "ПроБизнес" со скидкой до 30%

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. "Билайн бизнес" запустил абонементы на тарифы линейки "ПроБизнес", по которым компании могут заранее оплатить услуги связи на несколько месяцев и получить скидку до 30%, сообщает пресс-служба оператора.

Такой формат помогает бизнесу фиксировать расходы на связь и упрощает планирование бюджета. Размер скидки зависит от срока единовременной оплаты: при подключении и оплате на три месяца скидка составит 10%, на шесть месяцев — 20%, а при оплате на 12 месяцев — 30%.

Линейка "ПроБизнес" включает тарифы для разных сценариев работы: от базовой мобильной связи для небольших команд до решений для компаний с высокой мобильностью сотрудников и международными коммуникациями. В тарифы уже входят пакеты интернета, минут и СМС для работы по всей России, безлимитные звонки внутри сети, перенос остатков, защита от спам-звонков, а также международные опции для старших тарифов линейки.

Дополнительно пользователям доступны для подключения цифровые сервисы для бизнеса, включая подписку на ИИ-помощников (18+). Такой подход позволяет компаниям получать не только мобильную связь, но и инструменты для повседневной работы сотрудников в едином решении.

"Для бизнеса связь давно стала постоянной операционной затратой, поэтому компаниям важно понимать, как управлять ею предсказуемо и без лишней нагрузки на команду. Формат абонементов решает сразу несколько задач: помогает сократить расходы, зафиксировать стоимость услуг и убрать необходимость ежемесячно возвращаться к вопросам оплаты. При этом сотрудники продолжают пользоваться привычными сервисами и остаются на связи", — приводит пресс-служба слова директора по маркетингу и развитию основных услуг "Билайна бизнес" Сергея Субботина.