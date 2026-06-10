Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что пребывание Армении в евразийских интеграционных структурах приносит реальные блага.
- В армянском обществе существует запрос на развитие двусторонних отношений с Россией.
- Поддержка двусторонних связей между Россией и Арменией основана на реальном понимании выгод от взаимодействия.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пребывание Армении в евразийских интеграционных структурах приносят реальные блага, а не пустые обещания, поэтому среди армянского народа очевиден запрос на развитие отношений с Россией и этими структурами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очевиден широкий запрос в армянском обществе на поступательное развитие двусторонних отношений российско-армянских, дальнейшее пребывание Армении в евразийских интеграционных структурах, которые приносят реальные, осязаемые блага, а не кормление самих себя пустыми обещаниями", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат подчеркнула, что поддержка двусторонних связей со стороны армянского народа, как и российского, основана на реальном понимании того, что эти связи дают.