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В Армении есть запрос на развитие отношений с Россией, заявила Захарова - РИА Новости, 10.06.2026
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08:37 10.06.2026
В Армении есть запрос на развитие отношений с Россией, заявила Захарова

Захарова: в армянском обществе очевиден запрос на развитие отношений с Россией

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что пребывание Армении в евразийских интеграционных структурах приносит реальные блага.
  • В армянском обществе существует запрос на развитие двусторонних отношений с Россией.
  • Поддержка двусторонних связей между Россией и Арменией основана на реальном понимании выгод от взаимодействия.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пребывание Армении в евразийских интеграционных структурах приносят реальные блага, а не пустые обещания, поэтому среди армянского народа очевиден запрос на развитие отношений с Россией и этими структурами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очевиден широкий запрос в армянском обществе на поступательное развитие двусторонних отношений российско-армянских, дальнейшее пребывание Армении в евразийских интеграционных структурах, которые приносят реальные, осязаемые блага, а не кормление самих себя пустыми обещаниями", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат подчеркнула, что поддержка двусторонних связей со стороны армянского народа, как и российского, основана на реальном понимании того, что эти связи дают.
"Что касается России, этот запрос честный, он основан на честном понимании, не на обещаниях, не на манипуляции информацией. Этот выбор, эту поддержку люди демонстрируют на основе реально осязаемых результатов от взаимодействия. Они видят, они оценивают, они поддерживают", - добавила Захарова.
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