В Армении есть запрос на развитие отношений с Россией, заявила Захарова

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пребывание Армении в евразийских интеграционных структурах приносят реальные блага, а не пустые обещания, поэтому среди армянского народа очевиден запрос на развитие отношений с Россией и этими структурами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что поддержка двусторонних связей со стороны армянского народа, как и российского, основана на реальном понимании того, что эти связи дают.