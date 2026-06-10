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На Западе рассказали о неуважительной выходке Зеленского в адрес европейцев - РИА Новости, 10.06.2026
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04:13 10.06.2026
На Западе рассказали о неуважительной выходке Зеленского в адрес европейцев

Политик Бохеньский: Украина используется Западом для сдерживания России и Польши

© AP Photo / Pascal BastienВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Pascal Bastien
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-председатель польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Тобиаш Бохеньский заявил, что Владимир Зеленский демонстрирует неуважение к Польше.
  • Политик также обозначил связь между Россией и Польшей, поскольку именно против них Запад исторически использовал и использует государственность Украины.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский открыто демонстрирует неуважение к Польше, воспринимая ее руководство марионетками правительства ФРГ, заявил вице-председатель польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Тобиаш Бохеньский в эфире канала Telewizja Republika.
«
"Зеленский опирается на альянс с Германией. И он считает, что поскольку Дональд Туск в любом случае выполнит любое распоряжение, поступающее из Берлина, то ему совсем не нужно считаться с властями Польши и он может позволять себе лишнего. Центр принятия решений же все равно находится в Германии!" — возмутился депутат.
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Так, Бохеньский даже признался, что между Россией и Польшей есть связь, поскольку именно против них Запад исторически использовал и использует государственность Украины.
«
"Еще во время Первой мировой войны <…> одним из главных сторонников создания украинского государства и пробуждения украинского национального самосознания были немцы. Они считали это инструментом ослабления как Польши, так и России. Так что эти старые геополитические симпатии до сих пор живы, и Зеленский ими активно пользуется", — подытожил он.
За последний месяц отношения между Варшавой и Киевом заметно ухудшились. В мае Владимир Зеленский принял участие в чествованиях нацистского пособника Андрея Мельника, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий предложил рассмотреть лишение Зеленского высшей награды республики. Глава государства добавил, что очень возмущен и разочарован героизацией преступников киевским режимом.
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