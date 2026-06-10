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Представитель ЗАЭС сообщила о штатной работе станции - РИА Новости, 10.06.2026
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14:58 10.06.2026
Представитель ЗАЭС сообщила о штатной работе станции

Яшина: ЗАЭС на фоне перебоев с электричеством в области работает штатно

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС работает в штатном режиме, все параметры безопасности контролируются персоналом.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС на фоне перебоев с электричеством в области работает штатно, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Более 300 тысяч абонентов Запорожской области остались без электроснабжения из-за ударов ВСУ, социальные объекты подключили к резервным источникам питания, сообщил в среду губернатор региона Евгений Балицкий.
"Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Все параметры безопасности контролируются персоналом", - сказала Яшина.
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