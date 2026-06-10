В ЮНЕСКО осудили атаку ВСУ на здание музея-панорамы в Севастополе

ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. ЮНЕСКО обеспокоена сообщениями о повреждении музея-панорамы "Оборона Севастополя", по которому был нанесен удар ВСУ, и осуждает нападения на культурные объекты, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.