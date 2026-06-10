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В ЮНЕСКО осудили атаку ВСУ на здание музея-панорамы в Севастополе - РИА Новости, 10.06.2026
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16:47 10.06.2026 (обновлено: 17:02 10.06.2026)
В ЮНЕСКО осудили атаку ВСУ на здание музея-панорамы в Севастополе

РИА Новости: в ЮНЕСКО заявили, что осуждают нападения на культурные объекты

© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли удар по музею-панораме «Оборона Севастополя», в результате которого начался пожар.
  • ЮНЕСКО обеспокоена сообщениями о повреждении музея и осуждает нападения на культурные объекты.
  • Исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году.
ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. ЮНЕСКО обеспокоена сообщениями о повреждении музея-панорамы "Оборона Севастополя", по которому был нанесен удар ВСУ, и осуждает нападения на культурные объекты, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
"ЮНЕСКО выражает обеспокоенность по поводу сообщений о повреждении исторического музея-панорамы в Севастополе в Крыму", - сообщили агентству в пресс-службе организации.
Там отметили, что в настоящее время ООН не имеет доступа к этому району и пока не смогла проверить подробности.
«
"ЮНЕСКО осуждает нападения на объекты культурного наследия, образовательные учреждения, студентов, педагогический персонал и работников СМИ, которые находятся под защитой международного права", - добавили в организации.
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Специальная военная операция на УкраинеЮНЕСКОСевастопольВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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