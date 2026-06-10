В Николаевской области прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Снигиревка Николаевской области на Украине прогремел взрыв.
- На момент взрыва в части Николаевской области звучал сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в городе Снигиревка Николаевской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает глава городской военной администрации Иван Кухта.
"В Снигиревке был слышен взрыв", - написал Кухта в своем Telegram-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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