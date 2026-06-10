Голикова назвала число семей, уже получивших новую семейную выплату

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 293 тысячам семей, воспитывающих свыше 680 тысяч детей, предоставлена новая семейная налоговая выплата с начала июня.
- Заявление на семейную налоговую выплату в России можно подать с 1 июня.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новая семейная налоговая выплата с начала июня предоставлена уже более 293 тысячам семей, которые воспитывают свыше 680 тысяч детей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В среду президент России Владимир Путин собрал совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
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"Уже часть граждан, которые обратились 1 июня и получали 1 июня. На текущий момент семейные выплаты переведены более 293 тысячам семей, в которых воспитывается свыше 680 тысяч детей", - сказала Голикова в ходе совещания.
В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на семейную налоговую выплату.
Семейная налоговая выплата будет востребована у россиян, уверен Путин
11 декабря 2025, 14:01