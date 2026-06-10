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Голикова оценила, сколько семей смогут получить новую налоговую выплату - РИА Новости, 10.06.2026
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16:37 10.06.2026
Голикова оценила, сколько семей смогут получить новую налоговую выплату

Голикова: новую семейную налоговую выплату смогут получить более 4 млн семей

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоОтдых в Воронцовском парке в Москве
Отдых в Воронцовском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Отдых в Воронцовском парке в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 4 миллионов семей в России смогут получить новую семейную налоговую выплату.
  • В этих семьях воспитываются более 11 миллионов детей.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новую семейную налоговую выплату в России смогут получить более 4 миллионов семей, в которых воспитываются свыше 11 миллионов детей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В среду президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Голикова в ходе совещания выступила с докладом.
«
"По предварительным расчетам, семейную налоговую выплату могут получить семьи в количестве более 4 миллионов на более чем 11 миллионов детей, которые воспитываются в этих семьях", - сказала Голикова.
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