МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Четыре мирных жителя ДНР пострадали в среду из-за атак ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Глава региона уточнил, что в Горловке пострадали женщина и два мужчины. Также в Енакиево ранен мужчина.