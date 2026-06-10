Краткий пересказ от РИА ИИ
- Четыре мирных жителя ДНР пострадали из-за атак ВСУ.
- Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Четыре мирных жителя ДНР пострадали в среду из-за атак ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Четыре мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что в Горловке пострадали женщина и два мужчины. Также в Енакиево ранен мужчина.
Отмечается, что пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.