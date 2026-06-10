В атакованном Украиной севастопольском музее идет проливка конструкций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В здании музея-панорамы «Оборона Севастополя» идет проливка конструкций для предотвращения повторных очагов возгорания после пожара.
- ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, погибших и пострадавших нет.
- Исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году.
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. В здании музея-панорамы "Оборона Севастополя", атакованном ВСУ, идет проливка конструкций для предотвращения повторных очагов возгорания и полного завершения тушения пожара, сообщил директор музея Михаил Смородкин.
"На протяжении почти 16 часов сотрудники МЧС ведут работы по ликвидации последствий пожара. Основное возгорание внутри здания локализовано. В настоящее время проводится проливка конструкций для предотвращения повторных очагов возгорания и полного завершения работ по тушению пожара", - сообщил Смородкин в канале музея на платформе "Макс".
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.