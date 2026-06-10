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В атакованном Украиной севастопольском музее идет проливка конструкций - РИА Новости, 10.06.2026
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19:02 10.06.2026 (обновлено: 19:16 10.06.2026)
В атакованном Украиной севастопольском музее идет проливка конструкций

В атакованном ВСУ севастопольском музее идет проливка конструкций

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В здании музея-панорамы «Оборона Севастополя» идет проливка конструкций для предотвращения повторных очагов возгорания после пожара.
  • ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, погибших и пострадавших нет.
  • Исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году.
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. В здании музея-панорамы "Оборона Севастополя", атакованном ВСУ, идет проливка конструкций для предотвращения повторных очагов возгорания и полного завершения тушения пожара, сообщил директор музея Михаил Смородкин.
"На протяжении почти 16 часов сотрудники МЧС ведут работы по ликвидации последствий пожара. Основное возгорание внутри здания локализовано. В настоящее время проводится проливка конструкций для предотвращения повторных очагов возгорания и полного завершения работ по тушению пожара", - сообщил Смородкин в канале музея на платформе "Макс".
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
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СевастопольПроисшествияУкраинаВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Михаил Смородкин
 
 
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