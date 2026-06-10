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В Севастополе частично спасли историческое полотно, поврежденное ВСУ - РИА Новости, 10.06.2026
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18:58 10.06.2026 (обновлено: 21:47 10.06.2026)
В Севастополе частично спасли историческое полотно, поврежденное ВСУ

В Севастополе спасли три фрагмента поврежденной ВСУ исторической панорамы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТушение пожара в Музее обороны Севастополя
Тушение пожара в Музее обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Тушение пожара в Музее обороны Севастополя
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из здания музея в Севастополе вынесли три фрагмента поврежденной ВСУ исторической панорамы.
  • Работа по эвакуации уцелевших фрагментов продолжается.
  • Спасатели завершают тушение пожара и проливают конструкции.
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. После атаки противника на Музей обороны Севастополя удалось частично спасти историческую панораму Франца Рубо, сообщили в пресс-службе заповедника.
"Из здания уже эвакуированы три фрагмента поврежденного огнем полотна", — рассказали там.
Последствия атаки ВСУ на музей-панораму "Оборона Севастополя"
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Украинский БПЛА ночью 10 июня целенаправленно ударил по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя".

Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

Украинский БПЛА ночью 10 июня целенаправленно ударил по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Вспыхнувшему там пожару присвоили четвертый ранг. Погибших и пострадавших нет.

Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ

Вспыхнувшему там пожару присвоили четвертый ранг. Погибших и пострадавших нет.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Все исторические фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" после атаки остались целыми, поскольку их не использовали при восстановлении картины в 1954-м.

Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

Все исторические фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" после атаки остались целыми, поскольку их не использовали при восстановлении картины в 1954-м.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Панораму Рубо открыли в 1905 году к 50-летию героической обороны города во время Крымской войны. Длина картины — 115 метров, высота — 14, а площадь составляет около 1610 квадратных метров.

Сотрудники МЧС России у здания музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ.

Панораму Рубо открыли в 1905 году к 50-летию героической обороны города во время Крымской войны. Длина картины — 115 метров, высота — 14, а площадь составляет около 1610 квадратных метров.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В 1942-м полотно получило повреждения при бомбардировке силами вермахта. Советским военным удалось спасти две трети картины. Ее по частям вывезли в Новороссийск, а затем доставили в Новосибирск и Москву.

Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ

В 1942-м полотно получило повреждения при бомбардировке силами вермахта. Советским военным удалось спасти две трети картины. Ее по частям вывезли в Новороссийск, а затем доставили в Новосибирск и Москву.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

К столетию обороны Севастополя панораму решили восстановить. В 1954 году музей открылся вновь. С тех пор его посетили более 40 миллионов человек.

Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

К столетию обороны Севастополя панораму решили восстановить. В 1954 году музей открылся вновь. С тех пор его посетили более 40 миллионов человек.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

МИД назвал атаку варварским актом. Тот, кто совершил это преступление, понесет ответственность, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ

МИД назвал атаку варварским актом. Тот, кто совершил это преступление, понесет ответственность, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 7

Украинский БПЛА ночью 10 июня целенаправленно ударил по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 7

Вспыхнувшему там пожару присвоили четвертый ранг. Погибших и пострадавших нет.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 7

Все исторические фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" после атаки остались целыми, поскольку их не использовали при восстановлении картины в 1954-м.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 7

Панораму Рубо открыли в 1905 году к 50-летию героической обороны города во время Крымской войны. Длина картины — 115 метров, высота — 14, а площадь составляет около 1610 квадратных метров.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 7

В 1942-м полотно получило повреждения при бомбардировке силами вермахта. Советским военным удалось спасти две трети картины. Ее по частям вывезли в Новороссийск, а затем доставили в Новосибирск и Москву.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 7

К столетию обороны Севастополя панораму решили восстановить. В 1954 году музей открылся вновь. С тех пор его посетили более 40 миллионов человек.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 7

МИД назвал атаку варварским актом. Тот, кто совершил это преступление, понесет ответственность, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 7
Сейчас спасатели завершают тушение пожара и проводят проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания. Работа по спасению уцелевших фрагментов полотна продолжается. Вопросы его реставрации предстоит решить специалистам, которые оценят ее целесообразность.
Ранее сегодня в пресс-службе дали комментарий РИА Новости, уточнив, что в музее была представлена восстановленная версия панорамы, написанная в 1954 году группой советских художников.
Украинские боевики атаковали музей при помощи БПЛА минувшей ночью. Обошлось без погибших и пострадавших. По словам директора музея Михаила Смородкина, это были не последствия работы ПВО, а именно целенаправленный удар, что зафиксировали камеры наблюдения.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
В МИД заявили о сакральном значении атаки на музей в Севастополе для Запада
Вчера, 17:17
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил СмородкинВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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