Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава российской администрации Харьковской области Ганчев заявил, что иностранных наемников в ВСУ используют как расходный материал в городских боях.
- По его словам, латиноамериканские наемники, в частности колумбийцы, становятся расходным материалом в наиболее опасных боях, а из-за жесткого закона о запрете наемничества в Колумбии они не могут вернуться на родину и остаются заложниками киевского режима.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Иностранных наемников в ВСУ используют как расходный материал в городских боях в Харьковской области, заявил журналистам глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, ВСУ из-за больших потерь на харьковском направлении все чаще привлекают в свои ряды латиноамериканских наемников, обещая им хорошую оплату.
"Киев цинично использует иностранных наемников, в частности колумбийцев, которые стали расходным материалом в наиболее опасных городских боях. С учетом принятия в Колумбии жесткого закона о запрете наемничества, эти граждане автоматически признаются на родине уголовными преступниками и лишаются возможности вернуться домой, оставаясь заложниками киевского режима ради сохранения жизней распиаренных медийных подразделений ВСУ", - сообщил Ганчев.