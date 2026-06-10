Рейтинг@Mail.ru
Ганчев рассказал, как ВСУ относятся к иностранным наемникам - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 10.06.2026
Ганчев рассказал, как ВСУ относятся к иностранным наемникам

Ганчев: ВСУ используют иностранных наемников как расходный материал

© AP Photo / Andrii MarienkoБоевики ВСУ
Боевики ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Andrii Marienko
Боевики ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава российской администрации Харьковской области Ганчев заявил, что иностранных наемников в ВСУ используют как расходный материал в городских боях.
  • По его словам, латиноамериканские наемники, в частности колумбийцы, становятся расходным материалом в наиболее опасных боях, а из-за жесткого закона о запрете наемничества в Колумбии они не могут вернуться на родину и остаются заложниками киевского режима.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Иностранных наемников в ВСУ используют как расходный материал в городских боях в Харьковской области, заявил журналистам глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, ВСУ из-за больших потерь на харьковском направлении все чаще привлекают в свои ряды латиноамериканских наемников, обещая им хорошую оплату.
"Киев цинично использует иностранных наемников, в частности колумбийцев, которые стали расходным материалом в наиболее опасных городских боях. С учетом принятия в Колумбии жесткого закона о запрете наемничества, эти граждане автоматически признаются на родине уголовными преступниками и лишаются возможности вернуться домой, оставаясь заложниками киевского режима ради сохранения жизней распиаренных медийных подразделений ВСУ", - сообщил Ганчев.
Документ испанского наемника Переса Родригеса - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
В телефоне испанского наемника нашли данные о базах ВСУ
4 июня, 01:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьКолумбияВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала