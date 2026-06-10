Развожаев рассказал о последствиях удара ВСУ по музею "Оборона Севастополя"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Развожаев заявил, что удар ВСУ по музею-панораме "Оборона Севастополя" вызвал волну народного гнева и возмущения.
- Пожару, возникшему после удара ВСУ, присвоен 4-й ранг, ситуация оценивается как крайне сложная, однако погибших и пострадавших нет.
- Исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Удар ВСУ по музею-панораме "Оборона Севастополя" вызвал волну народного гнева и возмущения к врагу, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Это вызвало такую волну народного гнева, возмущения, ненависти к врагу, потому что он в очередной раз вскрыл свое настоящее лицо. Это мелкие, закомплексованные, нацеленные на терроризм и нездоровую конкуренцию люди, я имею в виду украинскую верхушку, которая управляет всеми этими процессами", - сказал Развожаев журналистам.
ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы и предметного плана оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.