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Развожаев рассказал о последствиях удара ВСУ по музею "Оборона Севастополя" - РИА Новости, 10.06.2026
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16:45 10.06.2026
Развожаев рассказал о последствиях удара ВСУ по музею "Оборона Севастополя"

Развожаев: удар ВСУ по музею "Оборона Севастополя" вызвал волну народного гнева

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Развожаев заявил, что удар ВСУ по музею-панораме "Оборона Севастополя" вызвал волну народного гнева и возмущения.
  • Пожару, возникшему после удара ВСУ, присвоен 4-й ранг, ситуация оценивается как крайне сложная, однако погибших и пострадавших нет.
  • Исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Удар ВСУ по музею-панораме "Оборона Севастополя" вызвал волну народного гнева и возмущения к врагу, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Это вызвало такую волну народного гнева, возмущения, ненависти к врагу, потому что он в очередной раз вскрыл свое настоящее лицо. Это мелкие, закомплексованные, нацеленные на терроризм и нездоровую конкуренцию люди, я имею в виду украинскую верхушку, которая управляет всеми этими процессами", - сказал Развожаев журналистам.
По его словам, удар ВСУ - это явная демонстрация комплексов, которые есть у врага по отношению к России.
ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы и предметного плана оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
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