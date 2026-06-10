ВСУ ударили по двору многоквартирного дома в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ ударили по двору многоквартирного дома в городе Днепрорудное Запорожской области.
- Пострадали пять человек, среди них один подросток, все были доставлены в лечебное учреждение.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. ВСУ ударили по двору многоквартирного дома в городе Днепрорудное Запорожской области, пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, удар пришелся по двору многоквартирного дома.
"Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести. Все пятеро были доставлены в лечебное учреждение, где им оказана медицинская помощь в полном объеме", - подчеркнул губернатор.
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