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ВСУ ударили по двору многоквартирного дома в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ ударили по двору многоквартирного дома в городе Днепрорудное Запорожской области.

Пострадали пять человек, среди них один подросток, все были доставлены в лечебное учреждение.

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. ВСУ ударили по двору многоквартирного дома в городе Днепрорудное Запорожской области, пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В результате атаки противника на город Днепрорудное Васильевского муниципального округа пострадали пять человек, среди них один подросток – парень 2013 года рождения", - написал Балицкий в своем канале на платформе " Макс ".

По его словам, удар пришелся по двору многоквартирного дома.