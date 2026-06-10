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ВС России нанесли удары по военно-морской базе ВСУ - РИА Новости, 10.06.2026
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12:40 10.06.2026 (обновлено: 15:20 10.06.2026)
ВС России нанесли удары по военно-морской базе ВСУ

ВС России за сутки нанесли поражение военно-морской базе ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли поражение военно-морской базе ВСУ.
  • Также были атакованы места хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия и другие объекты инфраструктуры.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. ВС Россиии за сутки нанесли поражение военно-морской базе ВСУ, а также площадкам для запуска БПЛА дальнего радиуса действия, сообщили в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия", - говорится в сводке ведомства.
Кроме того, российские военные поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах.
Накануне Минобороны сообщало об ударах по складам боеприпасов и горючего и объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались противником.
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