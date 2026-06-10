Краткий пересказ от РИА ИИ ВС России нанесли поражение военно-морской базе ВСУ.

Также были атакованы места хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия и другие объекты инфраструктуры.

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. ВС Россиии за сутки нанесли поражение военно-морской базе ВСУ, а также площадкам для запуска БПЛА дальнего радиуса действия, сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ , местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия", - говорится в сводке ведомства.

Кроме того, российские военные поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах.