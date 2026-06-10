ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области

Также в городе, по информации ведомства, в результате атак FPV-дронов повреждены два грузовых автомобиля и загорелась хозпостройка у частного дома. В селе Мешковое Шебекинского округа дрон пробил кровлю частного дома, в Маломихайловке FPV-дрон повредил окна, крышу и надворную постройку, а в Графовке пострадало остекление многоквартирного дома и социального объекта.