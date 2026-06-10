ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские дроны атаковали три муниципалитета Белгородской области.
- В Шебекино боец подразделения «Орлан» получил осколочное ранение кисти.
- В нескольких населенных пунктах повреждены здания и автомобили.
БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Украинские дроны атаковали три муниципалитета Белгородской области, в Шебекино осколочное ранение кисти получил боец подразделения "Орлан", сообщили в оперштабе региона.
"Под ударами ВСУ три муниципалитета. Пострадал боец подразделения "Орлан". В городе Шебекино от детонации дрона на территории коммерческого объекта боец получил осколочное ранение кисти. Сослуживцы доставили его в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи лечение продолжит амбулаторно", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Также в городе, по информации ведомства, в результате атак FPV-дронов повреждены два грузовых автомобиля и загорелась хозпостройка у частного дома. В селе Мешковое Шебекинского округа дрон пробил кровлю частного дома, в Маломихайловке FPV-дрон повредил окна, крышу и надворную постройку, а в Графовке пострадало остекление многоквартирного дома и социального объекта.
В Валуйском округе в селе Долгое при детонации FPV-дрона повреждены крыши, окна и фасады частного дома и хозпостройки. В селе Дорогощь Грайворонского округа от удара дрона в частном доме повреждена кровля, уточнили в оперштабе.