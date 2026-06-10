В Мелитополе при ударе ВСУ получили повреждения три частных дома и машины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ударе ВСУ по Мелитополю повреждена городская инфраструктура и частное имущество.
- В районе улицы Ломоносова повреждены три частных домовладения и припаркованные гражданские автомобили, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Три частных дома и машины повреждены при ударе ВСУ по административному центру Запорожской области Мелитополю, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В Мелитополе при ударах повреждения получила городская инфраструктура и частное имущество. В районе улицы Ломоносова повреждены три частных домовладения и припаркованные гражданские автомобили. Пострадавших нет", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".