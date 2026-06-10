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В Мелитополе при ударе ВСУ получили повреждения три частных дома и машины - РИА Новости, 10.06.2026
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11:02 10.06.2026
В Мелитополе при ударе ВСУ получили повреждения три частных дома и машины

Балицкий: при ударе ВСУ по Мелитополю повреждены три частных дома и машины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва в Мелитополе
Последствия взрыва в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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Последствия взрыва в Мелитополе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ударе ВСУ по Мелитополю повреждена городская инфраструктура и частное имущество.
  • В районе улицы Ломоносова повреждены три частных домовладения и припаркованные гражданские автомобили, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Три частных дома и машины повреждены при ударе ВСУ по административному центру Запорожской области Мелитополю, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Мелитополе при ударах повреждения получила городская инфраструктура и частное имущество. В районе улицы Ломоносова повреждены три частных домовладения и припаркованные гражданские автомобили. Пострадавших нет", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьМелитопольЛомоносовЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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