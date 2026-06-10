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Киев предпринял массированную атаку на российские регионы - РИА Новости, 10.06.2026
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09:53 10.06.2026 (обновлено: 17:52 10.06.2026)

Киев предпринял массированную атаку на российские регионы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали несколько российских регионов.
  • Есть пострадавшие, несколько объектов инфраструктуры получили повреждения.
  • С 20:00 мск 9 июня до 7:00 10 июня силы ПВО уничтожили 326 украинских дронов.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. ВСУ предприняли массовую атаку на российские регионы.
Ракетному удару подверглась Чувашия. Три человека пострадали. В Чебоксарах временно перекрыли движение по проспекту Ивана Яковлева, а также приостановили работу пришкольных лагерей.
© Фото : РаZVожаев/MAXПоследствия удара украинского БПЛА по зданию панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов"
Последствия удара украинского БПЛА по зданию Панорамы Оборона Севастополя 1854-1855 гг. - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : РаZVожаев/MAX
Последствия удара украинского БПЛА по зданию панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов"
В Севастополе пожар, вспыхнувший после налета дронов, практически уничтожил панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 годов". Погибших и раненых нет. Исторические фрагменты полотна уцелели.
При массированной атаке беспилотников на Самарскую область пострадали три человека. Несколько промышленных предприятий получили повреждения.
В Ростовской области из-за обломков БПЛА загорелась емкость с топливом. Жителей района эвакуировали. После того, как пожар потушили, они вернулись домой.
В Запорожской области ранены мужчина и женщина, их госпитализировали. Также удару подвергся пассажирский автобус. При атаке на Мелитополь ущерб получили три частных дома, городская инфраструктура и автомобили. В регионе частично пропал свет.
В Шебекино Белгородской области пострадал боец подразделения "Орлан", в других населенных пунктах есть повреждения жилых домов. В Белгороде двое мужчин попали в больницу с осколочными ранениями лица и ног.
В ЛНР украинский дрон ударил по автомобилю скорой помощи. Водитель погиб, фельдшера и пациента госпитализировали. Также есть раненый в Горловке в ДНР. В Курской области при атаке БПЛА вблизи частного дома пострадал мужчина.
Режим беспилотной опасности вводили в Омской, Пензенской, Саратовской, Воронежской, Волгоградской, Костромской областях, а также в Крыму, Чувашии и Татарстане. Ракетную опасность объявляли на территории всех регионов УрФО, Пензенской, Оренбургской, Ульяновской, Нижегородской, Самарской, Липецкой и Белгородской областей. Кроме того, тревога звучала в Татарстане, Удмуртии, Чувашии и Пермском крае. Жителей Новороссийска предупреждали об угрозе нападения безэкипажных катеров в акватории Черного моря.
В период с 20:00 мск 9 июня до 7:00 10 июня силы ПВО уничтожили 326 украинских дронов, а за сутки в общем — 766 БПЛА, 14 управляемых бомб и четыре ракеты "Фламинго".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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