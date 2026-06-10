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Балицкий пояснил цель ударов ВСУ по ЗАЭС - РИА Новости, 10.06.2026
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05:37 10.06.2026
Балицкий пояснил цель ударов ВСУ по ЗАЭС

Балицкий: ВСУ пытаются отвлечь внимание от провала на фронте ударом по ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ целенаправленно атаковали Запорожскую атомную электростанцию с 1 по 7 июня, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
  • По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, удары по ЗАЭС наносятся для того, чтобы отвлечь внимание от поражений ВСУ на фронте.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. ВСУ пытаются отвлечь внимание от своего провала на фронте, нанося удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в еженедельном докладе обратил внимание, что с 1 по 7 июня ВСУ целенаправленно атаковали ЗАЭС.
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"Когда надо скрыть их (ВСУ - ред.) поражение, потерянный какой-нибудь населенный пункт или провал фронта, они всегда отвлекают внимание тем, что бьют по атомной станции или ее периферии. Ну и для того (бьют по ЗАЭС - ред.), чтобы отвлечь внимание мировой общественности", - сказал Балицкий.
Губернатор отметил, что на сегодняшний день шесть блоков ЗАЭС по-прежнему находятся в режиме холодного останова, подчеркнув, что никакой ядерной угрозы в этом режиме станция не представляет.
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