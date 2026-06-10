Балицкий пояснил цель ударов ВСУ по ЗАЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. ВСУ пытаются отвлечь внимание от своего провала на фронте, нанося удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Губернатор отметил, что на сегодняшний день шесть блоков ЗАЭС по-прежнему находятся в режиме холодного останова, подчеркнув, что никакой ядерной угрозы в этом режиме станция не представляет.