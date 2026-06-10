Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ целенаправленно атаковали Запорожскую атомную электростанцию с 1 по 7 июня, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
- По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, удары по ЗАЭС наносятся для того, чтобы отвлечь внимание от поражений ВСУ на фронте.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. ВСУ пытаются отвлечь внимание от своего провала на фронте, нанося удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в еженедельном докладе обратил внимание, что с 1 по 7 июня ВСУ целенаправленно атаковали ЗАЭС.
"Когда надо скрыть их (ВСУ - ред.) поражение, потерянный какой-нибудь населенный пункт или провал фронта, они всегда отвлекают внимание тем, что бьют по атомной станции или ее периферии. Ну и для того (бьют по ЗАЭС - ред.), чтобы отвлечь внимание мировой общественности", - сказал Балицкий.
Губернатор отметил, что на сегодняшний день шесть блоков ЗАЭС по-прежнему находятся в режиме холодного останова, подчеркнув, что никакой ядерной угрозы в этом режиме станция не представляет.