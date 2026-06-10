Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские командиры на днепропетровском направлении угрожали подчиненным оружием и применяли физическое насилие, что зафиксировали российские военнослужащие с помощью дрона.
- Российские операторы обратили внимание на конфликт между военнослужащими ВСУ, в ходе которого командир угрожал своему подчиненному пистолетом и применял физическое насилие.
ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Украинские командиры на днепропетровском направлении угрожали подчиненным оружием и применяли физическое насилие, это удалось зафиксировать российским военнослужащим с наблюдавшего за конфликтом дрона, сообщил РИА Новости оператор беспилотных систем группировки войск "Центр" Даниил Темпалов.
По словам собеседника агентства, российские операторы обратили внимание на конфликт между военнослужащими ВСУ, в ходе которого командир угрожал своему подчиненному пистолетом и применял физическое насилие.
"Обнаружили живую силу противника на улице. Смотрим с дрона: идет какая-то подготовка либо разговор. Командиры начинают своих же военнослужащих бить, избивать и запугивать, угрожают пистолетами", – рассказал он.
Темпалов отметил, что подобные случаи не единичны. По его словам, российские бойцы неоднократно находили на оставленных позициях предметы, которые могут свидетельствовать об употреблении украинскими военными запрещенных веществ.
"Я не исключаю возможности, что они вовсе под наркотическими веществами. Мы много раз находили такое", – добавил оператор.
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22 июня 2022, 17:18