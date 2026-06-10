Рейтинг@Mail.ru
Оператор российского дрона зафиксировал угрозы командиров солдатам ВСУ - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:31 10.06.2026
Оператор российского дрона зафиксировал угрозы командиров солдатам ВСУ

Украинские командиры на Днепропетровском направлении угрожали солдатам оружием

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские командиры на днепропетровском направлении угрожали подчиненным оружием и применяли физическое насилие, что зафиксировали российские военнослужащие с помощью дрона.
  • Российские операторы обратили внимание на конфликт между военнослужащими ВСУ, в ходе которого командир угрожал своему подчиненному пистолетом и применял физическое насилие.
ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Украинские командиры на днепропетровском направлении угрожали подчиненным оружием и применяли физическое насилие, это удалось зафиксировать российским военнослужащим с наблюдавшего за конфликтом дрона, сообщил РИА Новости оператор беспилотных систем группировки войск "Центр" Даниил Темпалов.
По словам собеседника агентства, российские операторы обратили внимание на конфликт между военнослужащими ВСУ, в ходе которого командир угрожал своему подчиненному пистолетом и применял физическое насилие.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Украинский дезертир убил командира разведывательного подразделения ВСУ
30 мая, 06:52
"Обнаружили живую силу противника на улице. Смотрим с дрона: идет какая-то подготовка либо разговор. Командиры начинают своих же военнослужащих бить, избивать и запугивать, угрожают пистолетами", – рассказал он.
Темпалов отметил, что подобные случаи не единичны. По его словам, российские бойцы неоднократно находили на оставленных позициях предметы, которые могут свидетельствовать об употреблении украинскими военными запрещенных веществ.
"Я не исключаю возможности, что они вовсе под наркотическими веществами. Мы много раз находили такое", – добавил оператор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала