Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские командиры на днепропетровском направлении угрожали подчиненным оружием и применяли физическое насилие, что зафиксировали российские военнослужащие с помощью дрона.

Российские операторы обратили внимание на конфликт между военнослужащими ВСУ, в ходе которого командир угрожал своему подчиненному пистолетом и применял физическое насилие.

ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Украинские командиры на днепропетровском направлении угрожали подчиненным оружием и применяли физическое насилие, это удалось зафиксировать российским военнослужащим с наблюдавшего за конфликтом дрона, сообщил РИА Новости оператор беспилотных систем группировки войск "Центр" Даниил Темпалов.

По словам собеседника агентства, российские операторы обратили внимание на конфликт между военнослужащими ВСУ , в ходе которого командир угрожал своему подчиненному пистолетом и применял физическое насилие.

"Обнаружили живую силу противника на улице. Смотрим с дрона: идет какая-то подготовка либо разговор. Командиры начинают своих же военнослужащих бить, избивать и запугивать, угрожают пистолетами", – рассказал он.

Темпалов отметил, что подобные случаи не единичны. По его словам, российские бойцы неоднократно находили на оставленных позициях предметы, которые могут свидетельствовать об употреблении украинскими военными запрещенных веществ.