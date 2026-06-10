Музей традиционной культуры Китая открылся в Вологде

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй открыли Музей традиционной культуры Китая в Вологде, сообщает пресс-служба областного правительства.

Торжественная церемония открытия пространства состоялась в среду в главном здании Вологодской областной картинной галереи в честь празднования Международного дня диалога цивилизаций.

"Мао Цзэдун говорил, что все на свете боится серьезного подхода. Именно серьезный подход демонстрируют лидеры наших государств – президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Благодаря теплым, доверительным контактам наших лидеров формируется фундамент для укрепления российско-китайских связей, в том числе культурно-гуманитарных. И тот пример, который преподносят лидеры наших государств, является для меня лично и для нашей команды образцом для подражания, следуя которому мы формируем глобальное мироустройство будущего", – приводит пресс-служба слова Филимонова.

В экспозиции музея представлены шаолиньская воинская культура, культура провинции Шэньси, исинская керамика "Цзыша" и другие виды китайского искусства. Всего выставка объединила более 200 экспонатов под слоганом "Вологодское кружево китайской культуры". Над концепцией и воплощением проекта работал член Союза художников декоративно-прикладного искусства, почетный член Исинской ассоциации керамики, китаевед Глеб Музруков.

Также поддержку в создании музея оказали министерство иностранных дел Российской Федерации, министерство культуры Российской Федерации, посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации и лично Чжан.

Параллельно в городе Сиане провинции Шэньси готовится к открытию Музей Вологодской области.