Рейтинг@Mail.ru
Музей традиционной культуры Китая открылся в Вологде - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
18:36 10.06.2026
Музей традиционной культуры Китая открылся в Вологде

Филимонов и Чжан открыли Музей традиционной культуры Китая в Вологде

© Фото : Правительство Вологодской областиОткрытие Музея традиционной культуры Китая в Вологде
Открытие Музея традиционной культуры Китая в Вологде - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Правительство Вологодской области
Открытие Музея традиционной культуры Китая в Вологде
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй открыли Музей традиционной культуры Китая в Вологде, сообщает пресс-служба областного правительства.
Торжественная церемония открытия пространства состоялась в среду в главном здании Вологодской областной картинной галереи в честь празднования Международного дня диалога цивилизаций.
"Мао Цзэдун говорил, что все на свете боится серьезного подхода. Именно серьезный подход демонстрируют лидеры наших государств – президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Благодаря теплым, доверительным контактам наших лидеров формируется фундамент для укрепления российско-китайских связей, в том числе культурно-гуманитарных. И тот пример, который преподносят лидеры наших государств, является для меня лично и для нашей команды образцом для подражания, следуя которому мы формируем глобальное мироустройство будущего", – приводит пресс-служба слова Филимонова.
В экспозиции музея представлены шаолиньская воинская культура, культура провинции Шэньси, исинская керамика "Цзыша" и другие виды китайского искусства. Всего выставка объединила более 200 экспонатов под слоганом "Вологодское кружево китайской культуры". Над концепцией и воплощением проекта работал член Союза художников декоративно-прикладного искусства, почетный член Исинской ассоциации керамики, китаевед Глеб Музруков.
Также поддержку в создании музея оказали министерство иностранных дел Российской Федерации, министерство культуры Российской Федерации, посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации и лично Чжан.
Параллельно в городе Сиане провинции Шэньси готовится к открытию Музей Вологодской области.
Международный день диалога между цивилизациями отмечается 10 июня. Был учрежден в 2024 году.
 
Вологодская областьГеоргий ФилимоновЧжан ХаньхуэйВологдаКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала