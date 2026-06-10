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Водитель, сбивший людей в Екатеринбурге, заявил, что перепутал газ и тормоз - РИА Новости, 10.06.2026
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22:20 10.06.2026 (обновлено: 22:49 10.06.2026)
Водитель, сбивший людей в Екатеринбурге, заявил, что перепутал газ и тормоз

Попавший в ДТП у храма в Екатеринбурге водитель автобуса перепутал газ и тормоз

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водитель автобуса, устроивший смертельное ДТП в Екатеринбурге, заявил, что перепутал газ с тормозом.
  • В аварии погибли четыре человека, среди них ребенок.
  • Еще четверо пострадали.
  • Троих из них госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Водитель автобуса, ставший виновником смертельного ДТП в Екатеринбурге, заявил, что перепутал газ и тормоз.
"Я хотел быстрее, потом у меня голова сильно заболела, глаза ничего не видели, я нажал на тормоз, а это газ был. Похоже, так было. Ничего не помню", — рассказал он изданию "Известия".
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/MAXПоследствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/MAX
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
Сейчас мужчину и свидетелей происшествия допрашивают следователи, также назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.
ДТП произошло сегодня вечером у храма Большой Златоуст в Ленинском районе Екатеринбурга. По информации прокуратуры, автобус выехал с проезжей части на пешеходную зону после столкновения с легковым автомобилем. Точную степень виновности того или другого водителя установят на основе записей с камер видеонаблюдения.
В аварии погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка. По предварительным данным, еще четыре человека получили ранения. Троих из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияДТПДТП с автобусом в Екатеринбурге
 
 
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