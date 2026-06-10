Водитель, сбивший людей в Екатеринбурге, заявил, что перепутал газ и тормоз

Сейчас мужчину и свидетелей происшествия допрашивают следователи, также назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.

В аварии погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка. По предварительным данным, еще четыре человека получили ранения. Троих из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.