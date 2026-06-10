Александр Чайко стал главкомом ВКС России

Краткий пересказ от РИА ИИ Генерал-полковник Александр Чайко стал главнокомандующим российскими Воздушно-космическими силами.

До этого назначения Александр Чайко занимал пост замначальника Генштаба ВС России.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главнокомандующим российскими Воздушно-космическими силами стал генерал-полковник Александр Чайко, следует из данных на сайте Минобороны РФ.

"В мае 2026 года Указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами", - говорится в разделе на сайте МО РФ , посвященном Чайко

Указано, что до этого он занимал пост замначальника Генштаба ВС РФ.

Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области . В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, после чего проходил службу на должностях от командира разведывательного взвода до командира мотострелкового батальона.

В 2001 году Чайко окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации имени Фрунзе, в 2012 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

После этого был заместителем командующего общевойсковой армией Центрального военного округа, начальником штаба – первым замкомандующего общевойсковой армией Западного военного округа.

После 2014 года Чайко занимал посты командующего общевойсковой армией, командующего танковой армией Западного военного округа, начальника штаба – первого замкомандующего войсками Восточного военного округа, первого замначальника Военной академии Генштаба ВС РФ, командующего войсками ВВО, замначальника Генштаба ВС РФ.

Кроме того, с сентября 2019 по июнь 2021 года и с мая 2022 по июнь 2025 года он командовал Группировкой войск ВС РФ в Сирии

Чайко награжден орденом "За военные заслуги", орденом Суворова, орденом Александра Невского , орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней с мечами, медалью Жукова, многими медалями, в том числе иностранных государств.