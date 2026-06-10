Рейтинг@Mail.ru
Александр Чайко стал главкомом ВКС России - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 10.06.2026 (обновлено: 21:02 10.06.2026)
Александр Чайко стал главкомом ВКС России

МО РФ: генерал-полковник Александр Чайко назначен главкомом ВКС России

© РИА Новости / Максим БлиновАлександр Чайко
Александр Чайко - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Александр Чайко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генерал-полковник Александр Чайко стал главнокомандующим российскими Воздушно-космическими силами.
  • До этого назначения Александр Чайко занимал пост замначальника Генштаба ВС России.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главнокомандующим российскими Воздушно-космическими силами стал генерал-полковник Александр Чайко, следует из данных на сайте Минобороны РФ.
"В мае 2026 года Указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами", - говорится в разделе на сайте МО РФ, посвященном Чайко.
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Выстрелил и забыл". Чем вооружили обновленные Су-57 для ВКС России
13 февраля, 08:00
Указано, что до этого он занимал пост замначальника Генштаба ВС РФ.
Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области. В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, после чего проходил службу на должностях от командира разведывательного взвода до командира мотострелкового батальона.
В 2001 году Чайко окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации имени Фрунзе, в 2012 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
После этого был заместителем командующего общевойсковой армией Центрального военного округа, начальником штаба – первым замкомандующего общевойсковой армией Западного военного округа.
После 2014 года Чайко занимал посты командующего общевойсковой армией, командующего танковой армией Западного военного округа, начальника штаба – первого замкомандующего войсками Восточного военного округа, первого замначальника Военной академии Генштаба ВС РФ, командующего войсками ВВО, замначальника Генштаба ВС РФ.
Кроме того, с сентября 2019 по июнь 2021 года и с мая 2022 по июнь 2025 года он командовал Группировкой войск ВС РФ в Сирии.
Чайко награжден орденом "За военные заслуги", орденом Суворова, орденом Александра Невского, орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней с мечами, медалью Жукова, многими медалями, в том числе иностранных государств.
В 2020 году военачальнику указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, было присвоено звание Героя России.
Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели учения ядерных сил - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Путин рассказал, чем пополнится состав ВМС и ВКС
21 мая, 16:56
 
РоссияАлександр ЧайкоВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала