Иран уничтожил четыре цели на базе США в Иордании, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КСИР атаковал американскую авиабазу Аль-Азрак в Иордании.
- Это стало ответом на удары Штатов по территории Ирана после инцидента с вертолетом Apache.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции нанес удар по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании, передает агентство Mehr.
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"Пресс-служба КСИР заявила, что его воздушно-космические силы выпустили твердотопливные баллистические ракеты, <...> уничтожив четыре важные цели, в том числе ангары с военными самолетами F-35, а также центр управления и контроля армии США", — говорится в материале.
До этого иранские военные сообщили об ударах по силам 5-го флота в Бахрейне. В случае продолжения враждебных действий со стороны Штатов последует более жесткий ответ, предупредили в КСИР.
Взрывы прогремели в Бендер-Аббасе и Джаске, а также на островах Кешм и Сирик. Обстрел привел к разрушению двух водохранилищ и повреждению телекоммуникационной мачты на юге страны.
Это не первый обмен ударами между Ираном и США за последний месяц, причем Дональд Трамп заявлял, что переговоры продолжаются и сделка все еще возможна.