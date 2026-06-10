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Иран уничтожил четыре цели на базе США в Иордании, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2026
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07:01 10.06.2026 (обновлено: 15:35 10.06.2026)
Иран уничтожил четыре цели на базе США в Иордании, пишут СМИ

Mehr: КСИР Ирана заявил о поражении 4 целей на авиабазе США в Иордании

© REUTERS / WANA via PoolИран запускает ракеты в сторону Иордании
Иран запускает ракеты в сторону Иордании - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© REUTERS / WANA via Pool
Иран запускает ракеты в сторону Иордании
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КСИР атаковал американскую авиабазу Аль-Азрак в Иордании.
  • Это стало ответом на удары Штатов по территории Ирана после инцидента с вертолетом Apache.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции нанес удар по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании, передает агентство Mehr.
«

"Пресс-служба КСИР заявила, что его воздушно-космические силы выпустили твердотопливные баллистические ракеты, <...> уничтожив четыре важные цели, в том числе ангары с военными самолетами F-35, а также центр управления и контроля армии США", — говорится в материале.

Американский военный на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
США нанесли удары почти по 20 целям в Иране, пишут СМИ
Вчера, 06:21
До этого иранские военные сообщили об ударах по силам 5-го флота в Бахрейне. В случае продолжения враждебных действий со стороны Штатов последует более жесткий ответ, предупредили в КСИР.
В ночь на среду американские военные открыли огонь по территории Ирана. Вашингтон назвал атаку ответом на инцидент с вертолетом Apache. По данным СМИ, всего было три волны ударов.
Взрывы прогремели в Бендер-Аббасе и Джаске, а также на островах Кешм и Сирик. Обстрел привел к разрушению двух водохранилищ и повреждению телекоммуникационной мачты на юге страны.
Это не первый обмен ударами между Ираном и США за последний месяц, причем Дональд Трамп заявлял, что переговоры продолжаются и сделка все еще возможна.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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Вчера, 00:02
 
В миреИранСШАИорданияДональд ТрампВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы СШАF-35McDonnell Douglas AH-64 ApacheВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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