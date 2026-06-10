Иран уничтожил четыре цели на базе США в Иордании, пишут СМИ

«

"Пресс-служба КСИР заявила, что его воздушно-космические силы выпустили твердотопливные баллистические ракеты, <...> уничтожив четыре важные цели, в том числе ангары с военными самолетами F-35, а также центр управления и контроля армии США", — говорится в материале.