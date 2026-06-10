Краткий пересказ от РИА ИИ Энолог-шампанист Илья Волошин считает, что хорошее российское вино можно найти в районе 750 рублей.

По словам эксперта, игристое вино для особого события по классическому методу шампанизации начинается от полутора до пяти тысяч рублей, а вино под особенное событие — от 3,5 тысячи рублей.

Илья Волошин рекомендует искать на этикетке надпись «ЗГУ» (защищенное географическое указание), которая является гарантией качества и натуральности российского вина.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Хорошее российское вино можно найти в районе 750 рублей, а вино для особого события - от 3,5 тысячи рублей, рассказал РИА Новости энолог-шампанист по классическим винам Olymp Winery, стратегического партнера Luding Group Илья Волошин.

"Всегда есть такое понятие, как соотношение цены и качества. Я считаю, что за 750 рублей можно найти хорошее российское вино на ужин, это будет точно натуральное", - сообщил он, отметив, что хорошее игристое вино для такого же случая будет стоить около тысячи рублей.

"Если мы говорим какое-то особое игристое, по классическому методу шампанизации, хорошее начинается от полутора до пяти тысяч рублей. Если мы хотим вино под особенное событие, то тут рассматриваем от 3,5 тысячи рублей", - добавил эксперт.

Волошин отметил, что при выборе российского вина нужно искать на этикетке крупными буквами надпись "ЗГУ" - защищенное географическое указание. По его словам, это российский аналог французского знака качества AOC (Appellation d'Origine Contrôlée).