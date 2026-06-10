Эксперт рассказал, сколько стоит хорошее российское вино

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энолог-шампанист Илья Волошин считает, что хорошее российское вино можно найти в районе 750 рублей.
- По словам эксперта, игристое вино для особого события по классическому методу шампанизации начинается от полутора до пяти тысяч рублей, а вино под особенное событие — от 3,5 тысячи рублей.
- Илья Волошин рекомендует искать на этикетке надпись «ЗГУ» (защищенное географическое указание), которая является гарантией качества и натуральности российского вина.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Хорошее российское вино можно найти в районе 750 рублей, а вино для особого события - от 3,5 тысячи рублей, рассказал РИА Новости энолог-шампанист по классическим винам Olymp Winery, стратегического партнера Luding Group Илья Волошин.
"Всегда есть такое понятие, как соотношение цены и качества. Я считаю, что за 750 рублей можно найти хорошее российское вино на ужин, это будет точно натуральное", - сообщил он, отметив, что хорошее игристое вино для такого же случая будет стоить около тысячи рублей.
"Если мы говорим какое-то особое игристое, по классическому методу шампанизации, хорошее начинается от полутора до пяти тысяч рублей. Если мы хотим вино под особенное событие, то тут рассматриваем от 3,5 тысячи рублей", - добавил эксперт.
Волошин отметил, что при выборе российского вина нужно искать на этикетке крупными буквами надпись "ЗГУ" - защищенное географическое указание. По его словам, это российский аналог французского знака качества AOC (Appellation d'Origine Contrôlée).
"Если вы видите эту надпись на бутылке, значит, это гарантия того, что вино сделано из российского винограда, выращенного на территории России, российским же производителем, и оно 100% натуральное. Оно 100% хорошее. Эта надпись является гарантией качества", - пояснил энолог.