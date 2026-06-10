В зоне поиска семьи Усольцевых нашли часть от палки для ходьбы

КРАСНОЯРСК, 10 июн – РИА Новости. Поисковые группы в секторе горной тайги Красноярского края, где, предположительно, пропала семья Усольцевых, обнаружили часть от палки для ходьбы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.