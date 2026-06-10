В зоне поиска семьи Усольцевых нашли часть от палки для ходьбы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поисковые группы в секторе горной тайги Красноярского края обнаружили часть от палки для ходьбы.
- Следователи возобновили масштабные поиски пропавшей семьи Усольцевых с 4 по 9 июня, найдены вещи, которые будут изучены на предмет принадлежности пропавшим.
КРАСНОЯРСК, 10 июн – РИА Новости. Поисковые группы в секторе горной тайги Красноярского края, где, предположительно, пропала семья Усольцевых, обнаружили часть от палки для ходьбы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Следователи 4 июня возобновили масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых, которые продлились до 9 июня. По данным СК региона, были найдены вещи, которые будут изучены на предмет принадлежности пропавшим.
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"На месте нашли часть от палки для ходьбы", - сказал собеседник агентства.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.