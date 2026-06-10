Ульянов прокомментировал слова Трампа о потере вертолета Apache

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что потеря вертолета стала сигналом для США о необходимости завершения войны с Ираном.
- По его словам, потеря одного из самых совершенных американских вертолетов не стала чем-то из ряда вон выходящим.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Потеря американского вертолета стала еще одним сигналом для США, что войну с Ираном следует заканчивать, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в соцсети Х.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что инцидент с упавшим у берегов Омана американским вертолетом Apache AH-64 "не так уж серьезен".
"Действительно, потеря одного из самых совершенных американских вертолетов не стала чем-то из ряда вон выходящим. Однако она послужила очередным сигналом Вашингтону о том, что пришло время положить конец этой авантюре. Я намеренно воздержался от каких-либо оценок и определений", - пишет Ульянов, комментируя слова Трампа.
Как ранее сообщило РИА Новости Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), вертолет упал у побережья Омана во время патрулирования региональных вод. Оба пилота были спасены примерно в течение двух часов, их состояние оценивается как стабильное.