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Ульянов прокомментировал слова Трампа о потере вертолета Apache - РИА Новости, 10.06.2026
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02:55 10.06.2026
Ульянов прокомментировал слова Трампа о потере вертолета Apache

Ульянов: потеря Apache AH-64 стала сигналом для США, что пора заканчивать войну

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Михаил Ульянов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что потеря вертолета стала сигналом для США о необходимости завершения войны с Ираном.
  • По его словам, потеря одного из самых совершенных американских вертолетов не стала чем-то из ряда вон выходящим.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Потеря американского вертолета стала еще одним сигналом для США, что войну с Ираном следует заканчивать, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в соцсети Х.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что инцидент с упавшим у берегов Омана американским вертолетом Apache AH-64 "не так уж серьезен".
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"Действительно, потеря одного из самых совершенных американских вертолетов не стала чем-то из ряда вон выходящим. Однако она послужила очередным сигналом Вашингтону о том, что пришло время положить конец этой авантюре. Я намеренно воздержался от каких-либо оценок и определений", - пишет Ульянов, комментируя слова Трампа.
Как ранее сообщило РИА Новости Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), вертолет упал у побережья Омана во время патрулирования региональных вод. Оба пилота были спасены примерно в течение двух часов, их состояние оценивается как стабильное.
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В миреСШАОманИранМихаил Ульянов (дипломат)Дональд ТрампВооруженные силы СШАMcDonnell Douglas AH-64 Apache
 
 
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