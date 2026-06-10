Ульянов прокомментировал обмен ударами США и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Ульянов, постпред РФ при международных организациях в Вене, выразил обеспокоенность по поводу обмена ударами между США и Ираном.
- Согласно СМИ, США начали авиаудары против Ирана в качестве ответа на иранские авиаудары.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов задался вопросом, остановит ли кто-нибудь обмен ударами между США и Ираном в нормальных обстоятельствах.
Ранее Центральное командование Пентагона заявило о нанесении ответных ударов по Ирану вслед за атакой на американский вертолет Apache. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник сообщил, что США при атаке на Иран нанесли удары по батареям ПВО и радарам в районе Ормузского пролива.