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Ульянов прокомментировал обмен ударами США и Ирана - РИА Новости, 10.06.2026
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01:36 10.06.2026
Ульянов прокомментировал обмен ударами США и Ирана

Ульянов задался вопросом, остановит ли кто-нибудь обмен ударами США и Ирана

© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Маргарита Костив
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Ульянов, постпред РФ при международных организациях в Вене, выразил обеспокоенность по поводу обмена ударами между США и Ираном.
  • Согласно СМИ, США начали авиаудары против Ирана в качестве ответа на иранские авиаудары.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов задался вопросом, остановит ли кто-нибудь обмен ударами между США и Ираном в нормальных обстоятельствах.
"Согласно СМИ, США начали авиаудары против Ирана в качестве ответа на иранские авиаудары. Остановит ли кто-нибудь эти обмены в нормальных обстоятельствах?", - написал Ульянов на своей странице в соцсети X.
Ранее Центральное командование Пентагона заявило о нанесении ответных ударов по Ирану вслед за атакой на американский вертолет Apache. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник сообщил, что США при атаке на Иран нанесли удары по батареям ПВО и радарам в районе Ормузского пролива.
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet во время военной операции США против Ирана - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
США нанесли удары по батареям ПВО в районе Ормуза
01:06
 
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