На Украине заявили о невозможности массовой демобилизации

По его словам, демобилизация – очень сложный вопрос, над ним постоянно работают. Есть несколько идей его решения. Один из них – демобилизация тех, кто служит с 2022 года. При этом он отметил, что "чем выше будут показатели призыва, тем больше возможностей появится для освобождения" со службы военнослужащих.