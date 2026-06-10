На Украине заявили о невозможности массовой демобилизации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Массовая демобилизация на Украине пока невозможна из-за недостаточного темпа мобилизации, заявил начальник генштаба ВСУ Гнатов.
- Гнатов отметил, что над вопросом демобилизации постоянно работают и есть идеи ее реализации, в частности, демобилизация тех, кто служит с 2022 года.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Массовая демобилизация на Украине пока невозможна из-за недостаточного темпа мобилизации, заявил начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
"О демобилизации сейчас не стоит говорить подробно, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий… Пока невозможно разрешить массовое увольнение военнослужащих, когда темпы мобилизации недостаточны", - сказал Гнатов в интервью украинскому изданию Liga.net.
По его словам, демобилизация – очень сложный вопрос, над ним постоянно работают. Есть несколько идей его решения. Один из них – демобилизация тех, кто служит с 2022 года. При этом он отметил, что "чем выше будут показатели призыва, тем больше возможностей появится для освобождения" со службы военнослужащих.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. При этом сроки демобилизации в законе прописаны не были.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.