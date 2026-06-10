Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о невозможности массовой демобилизации - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:22 10.06.2026
На Украине заявили о невозможности массовой демобилизации

На Украине заявили о невозможности демобилизации из-за низких темпов мобилизации

© СоцсетиМитинг за демобилизацию родственников в Сумах, Украина
Митинг за демобилизацию родственников в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Соцсети
Митинг за демобилизацию родственников в Сумах, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Массовая демобилизация на Украине пока невозможна из-за недостаточного темпа мобилизации, заявил начальник генштаба ВСУ Гнатов.
  • Гнатов отметил, что над вопросом демобилизации постоянно работают и есть идеи ее реализации, в частности, демобилизация тех, кто служит с 2022 года.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Массовая демобилизация на Украине пока невозможна из-за недостаточного темпа мобилизации, заявил начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
"О демобилизации сейчас не стоит говорить подробно, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий… Пока невозможно разрешить массовое увольнение военнослужащих, когда темпы мобилизации недостаточны", - сказал Гнатов в интервью украинскому изданию Liga.net.
По его словам, демобилизация – очень сложный вопрос, над ним постоянно работают. Есть несколько идей его решения. Один из них – демобилизация тех, кто служит с 2022 года. При этом он отметил, что "чем выше будут показатели призыва, тем больше возможностей появится для освобождения" со службы военнослужащих.
В понедельник украинское издание "Страна.ua" сообщило, что украинский военнослужащий устроил пикет в центре Киеве, пожаловавшись на рабские условия службы в ВСУ. В частности, он требовал установить четкие сроки службы в ВСУ с возможностью демобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. При этом сроки демобилизации в законе прописаны не были.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Украинский военнослужащий Александр Москалюк во время пикета в центре Киеве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Украинский военнослужащий устроил пикет в центре Киева
8 июня, 14:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевАндрей ГнатовВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала