На Украине признали, что система ПВО сбивает все меньше целей

"Процент сбития баллистики снизился в сравнении с месяцами, которые были до этого, даже в зимний период. Потому что есть дефицит ракет", - приводит комментарий Игната украинский телеканал "Мы – Украина".

Украина в мае столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, ей пришлось просить у партнеров даже по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батарей установки оказались полупусты. После заявлений о возможных сложностях с получением вооружения от США и задержек поставок Владимир Зеленский обращался за помощью к Франции и утверждал, что та готова работать над усилением противобаллистической защиты и противовоздушной обороны Украины.