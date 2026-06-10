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На Украине признали, что система ПВО сбивает все меньше целей - РИА Новости, 10.06.2026
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23:13 10.06.2026
На Украине признали, что система ПВО сбивает все меньше целей

Представитель ВВС Украины признал, что украинская ПВО сбивает все меньше целей

© Fotolia / bernanamogluЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Fotolia / bernanamoglu
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что украинская система ПВО сбивает все меньше целей.
  • Украина испытывает дефицит ракет для систем ПВО, нехватка сохранится и в будущем.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что украинская система ПВО сбивает все меньше целей.
Ранее Игнат заявил, что Украина испытывает дефицит ракет для систем ПВО, нехватка сохранится и в будущем.
"Процент сбития баллистики снизился в сравнении с месяцами, которые были до этого, даже в зимний период. Потому что есть дефицит ракет", - приводит комментарий Игната украинский телеканал "Мы – Украина".
Украина в мае столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, ей пришлось просить у партнеров даже по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батарей установки оказались полупусты. После заявлений о возможных сложностях с получением вооружения от США и задержек поставок Владимир Зеленский обращался за помощью к Франции и утверждал, что та готова работать над усилением противобаллистической защиты и противовоздушной обороны Украины.
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