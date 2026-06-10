Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Гленн Диесен призвал лидеров ЕС прекратить содействовать насильственной мобилизации на Украине.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Лидерам ЕС следует немедленно прекратить содействовать насильственной мобилизации на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
На опубликованных им кадрах видно, как девушка пытается помешать сотрудникам ТЦК затолкать мужчину в микроавтобус, пока тот из последних сил старается отбиться от военкомов.
"Нашим приоритетом должно быть немедленное прекращение этой ужасной войны путем переговоров, а не пополнение окопов путем депортации украинских беженцев и оказания помощи головорезам Владимира Зеленского в похищении все большего числа людей", — написал он в соцсети Х.
Профессор также отметил, что европейские лидеры "саботируют все пути к миру уже 12 лет".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.