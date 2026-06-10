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"Помощь головорезам". Кадры происходящего на Украине ужаснули Запад - РИА Новости, 10.06.2026
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21:57 10.06.2026
"Помощь головорезам". Кадры происходящего на Украине ужаснули Запад

Диесен после увиденных кадров мобилизации на Украине осудил ЕС за кровожадность

© Кадр видео из соцсетейНасильственная мобилизация на Украине
Насильственная мобилизация на Украине - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Насильственная мобилизация на Украине
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Гленн Диесен призвал лидеров ЕС прекратить содействовать насильственной мобилизации на Украине.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Лидерам ЕС следует немедленно прекратить содействовать насильственной мобилизации на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
На опубликованных им кадрах видно, как девушка пытается помешать сотрудникам ТЦК затолкать мужчину в микроавтобус, пока тот из последних сил старается отбиться от военкомов.
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"Нашим приоритетом должно быть немедленное прекращение этой ужасной войны путем переговоров, а не пополнение окопов путем депортации украинских беженцев и оказания помощи головорезам Владимира Зеленского в похищении все большего числа людей", — написал он в соцсети Х.
Профессор также отметил, что европейские лидеры "саботируют все пути к миру уже 12 лет".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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