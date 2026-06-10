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На Украине антикоррупционные органы провели обыски в службе финмониторинга - РИА Новости, 10.06.2026
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19:21 10.06.2026
На Украине антикоррупционные органы провели обыски в службе финмониторинга

НАБУ и САП провели обыски в службе финансового мониторинга

© Фото : НАБУСотрудник НАБУ
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : НАБУ
Сотрудник НАБУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски в службе финансового мониторинга.
  • СМИ не уточняют, с чем связаны обыски.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски в службе финансового мониторинга, сообщило в среду издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
"НАБУ и САП провели обыски в службе финансового мониторинга", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды".
С чем связаны обыски издание не уточняет.
Украинский телеканал "5 канал" в марте сообщал, что НАБУ получило доступ к банковской тайне по делу о злоупотреблениях во время строительства фортификационных сооружений, в котором фигурирует бывший глава Полтавской администрации, ныне председатель госфинмониторинга страны Филипп Пронин.
Пронин занимал кресло главы Полтавской областной военной администрации с октября 2023 года по декабрь 2024-го. С 31 декабря 2024 года он возглавил госфинмониторинг Украины. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 3 сентября 2025 года сообщил, что минимум 4,8 миллиона долларов были украдены при строительстве фортификационных сооружений в подконтрольной ВСУ части ДНР. По его словам, за работы отвечала Полтавская областная военная администрация.
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