На Украине антикоррупционные органы провели обыски в службе финмониторинга

Краткий пересказ от РИА ИИ Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски в службе финансового мониторинга.

СМИ не уточняют, с чем связаны обыски.

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски в службе финансового мониторинга, сообщило в среду издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.

НАБУ и САП провели обыски в службе финансового мониторинга", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды".

С чем связаны обыски издание не уточняет.

Украинский телеканал "5 канал" в марте сообщал, что НАБУ получило доступ к банковской тайне по делу о злоупотреблениях во время строительства фортификационных сооружений, в котором фигурирует бывший глава Полтавской администрации, ныне председатель госфинмониторинга страны Филипп Пронин.