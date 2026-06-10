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На Украине мобилизовали многодетного священника УПЦ - РИА Новости, 10.06.2026
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18:20 10.06.2026
На Украине мобилизовали многодетного священника УПЦ

В Хмельницкой области мобилизовали священника УПЦ, у которого пятеро детей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хмельницкой области сотрудники военкомата мобилизовали протоиерея Владимиру Середу, у которого пятеро детей.
  • По законам Украины многодетные отцы имеют право на отсрочку от мобилизации.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Хмельницкой области на Украине мобилизовали священнослужителя канонической Украинской православной церкви, у которого пятеро детей, сообщили в Хмельницкой епархии УПЦ.
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"В селе корчевка Хмельницкого района сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) задержали клирика Хмельницкой епархии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Хмельницкой епархии.
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По информации епархии, у протоиерея Владимиры Середы пятеро детей. После задержания его повезли в Хмельницкий для прохождения военно-врачебной комиссии. Связь с ним отсутствует.
По законам Украины, многодетные отцы имеют право на отсрочку от мобилизации.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
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