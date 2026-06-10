На Украине раскрыли масштабную схему хищения военного имущества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о разоблачении масштабной схемы хищения военного имущества.
- В схеме участвовал заместитель командира одной из воинских частей Харьковской области, который получил неправомерную выгоду.
- Группой компаний и физлиц-предпринимателей были поставлены предприятиям ВПК запчасти к бронетехнике на сумму более чем 350 миллионов гривен, часть продукции была списана как якобы уничтоженная.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о разоблачении масштабной схемы хищения военного имущества с участием руководства воинской части.
"Разоблачили масштабную схему хищения военного имущества с участием заместителя командира одной из воинских частей Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
По информации ведомства, в 2022 – 2024 годах группа компаний и физлиц-предпринимателей, подконтрольных двум лицам, поставили предприятиям ВПК запчасти к бронетехнике на сумму более чем 350 миллионов гривен (7,7 миллиона долларов). Часть поставленной продукции, как выяснилось, до этого хранилась в одной из воинских частей Харьковской области и была списана как якобы уничтоженная.
"Реализации преступного замысла способствовал бывший заместитель командира воинской части. За это получил от организатора схемы неправомерную выгоду на сумму не менее 2,8 миллиона гривен (62 тысячи долларов – ред.)", - отметили в НАБУ.
В ведомстве добавили, что экс-заместителю командира части предъявлено обвинение в хищении военного имущества и получении неправомерной выгоды.
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