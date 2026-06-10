ВСУ потеряли до 210 военных в зоне действия "Запада" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции.
- Нанесены поражения украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР.
- Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих и военная техника.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Гусинка, Вишневка и Василевка в Харьковской области, Пришиб, Сидорово, Пискуновка и Красный Лиман в ДНР.
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