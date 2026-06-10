ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действия "Севера" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли свыше 230 военнослужащих в зоне действий сил российской группировки войск «Север».
- Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
- ВСУ потеряли боевую бронированную машину «Казак», 17 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей RADA RPS-42.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 230 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Противник потерял более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", 17 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей RADA RPS-42 производства Израиля", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Лужки, Могрица, Уланово, Хотень и Вольная Слобода Сумской области.
В Харьковской области было нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шиповатое, Сосновый Бор, Редкодуб, Рубежное и Избицкое.
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