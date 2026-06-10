На Украине лесничий полгода водил уклонистов в Белоруссию

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Лесничий на Украине на протяжении полугода водил тайными тропами в Белоруссию сограждан, которые скрывались от мобилизации, стоимость нелегальной услуги составляла 8 тысяч долларов с человека, сообщает пресс-служба украинского Государственного бюро расследований (ГБР).

Речь идет об украинской части Полесья - историко-культурной и физико-географической местности, протянувшейся от Брянской области в России на востоке до Люблинского воеводства Польши на западе. Основная часть Полесья расположена в Гомельской и Брестской областях на юге Белоруссии и в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровненской и Волынской областях на севере Украины.