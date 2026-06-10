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На Украине лесничий полгода водил уклонистов в Белоруссию - РИА Новости, 10.06.2026
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11:09 10.06.2026 (обновлено: 11:10 10.06.2026)
На Украине лесничий полгода водил уклонистов в Белоруссию

Украинский лесничий водил уклонистов в Белоруссию за восемь тысяч долларов

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лесничий на Украине в течение полугода помогал согражданам, которые скрывались от мобилизации, переправляться в Белоруссию.
  • Стоимость нелегальной услуги составляла 8 тысяч долларов с человека.
  • Сотруднику лесничества и его сообщнику грозит до девяти лет лишения свободы.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Лесничий на Украине на протяжении полугода водил тайными тропами в Белоруссию сограждан, которые скрывались от мобилизации, стоимость нелегальной услуги составляла 8 тысяч долларов с человека, сообщает пресс-служба украинского Государственного бюро расследований (ГБР).
"По лесам в Белоруссию за 8 тысяч долларов - будут судить чиновника лесничества и его сообщника", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
Речь идет об украинской части Полесья - историко-культурной и физико-географической местности, протянувшейся от Брянской области в России на востоке до Люблинского воеводства Польши на западе. Основная часть Полесья расположена в Гомельской и Брестской областях на юге Белоруссии и в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровненской и Волынской областях на севере Украины.
Отмечается, что сотрудник приграничного лесничества, пользуясь хорошим знанием местности, с февраля наладил схему побега военнообязанных. Вместе с сообщником он лично сопровождал уклонистов до белорусской границы через густые леса и топкие болота в малонаселенной местности. Обоим фигурантам грозит до девяти лет лишения свободы, дело ведет прокуратура Ровненской области.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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