"Могут убить". На Западе заявили о серьезном ударе по Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Система квот Евросоюза способна уничтожить металлургическую отрасль Украины.
- ЕС сократил вдвое квоты на сталь, которая может поступить в объединение без тарифов, и удвоил тариф на все импортные товары сверх квот каждой страны.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Система квот Евросоюза способна уничтожить металлургическую отрасль Украины, пишет газета Guardian.
"Новые ограничения ЕС на импорт стали могут убить сталелитейную промышленность Украины и нанести серьезный удар по ее бюджету. <…> ЕС ввел протекционистские меры на фоне глобального избытка стали, вызванного Китаем. ЕС сократил вдвое квоты на сталь, которые могут поступить в объединение без тарифов, а также удвоил тариф до пограничных 50 процентов на все импортные товары сверх квот каждой страны", — говорится в публикации.
Особо отмечается, что Евросоюз готовится нанести Украине болезненный удар, хотя ранее заверял Киев в безусловной поддержке и призывал к более тесному сотрудничеству.
"Экономическая угроза для Украины со стороны ее военного союзника усугубляется конфликтом, который отрезал часть прежних альтернативных рынков и подтолкнул сталелитейные компании к более тесной интеграции с Европой", — констатирует издание.
С 1 января 2016 года Украина официально перешла к режиму свободной торговли с Евросоюзом, потеряв торговые преференции с Россией. Как свидетельствует статистика, украинская продукция не только не завоевала европейские рынки, но и потеряла позиции на собственном. В 2016-м экспорт европейских товаров на Украину увеличился на 2,575 миллиарда евро по сравнению с 2015-м, в то время как украинских в ЕС — лишь на 243 миллиона евро. До сих пор Украина импортирует из ЕС гораздо больше, чем экспортирует.