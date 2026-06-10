"Уничтожат поколение": на Западе ужаснулись от происходящего на Украине

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"Европа, судя по всему, полна решимости удерживать Украину на поле боя как можно дольше. Ни одно из предложений ЕС за последний год переговоров <…> даже близко не является реалистичным. Не нужно быть экспертом в международных отношениях, чтобы увидеть: практически все, что они предложили, изначально обречено на провал", — указывается в материале.