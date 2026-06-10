Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бен Арис в статье для Business New Europe заявил, что нереалистичные инициативы Запада по урегулированию конфликта на Украине лишь затягивают боевые действия.
- По мнению автора, Европа стремится продолжать конфликт, выдавая это за дипломатическую стратегию, а последствия ложатся на жизни простых украинцев.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Запад своими нереалистичными инициативами по урегулированию конфликта на Украине лишь затягивает боевые действия и ведет страну к новым жертвам, заявил основатель и главный редактор Business New Europe Бен Арис в статье, размещенной в этом издании.
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"Европа, судя по всему, полна решимости удерживать Украину на поле боя как можно дольше. Ни одно из предложений ЕС за последний год переговоров <…> даже близко не является реалистичным. Не нужно быть экспертом в международных отношениях, чтобы увидеть: практически все, что они предложили, изначально обречено на провал", — указывается в материале.
По словам автора, Европа выдает стремление продолжать конфликт за дипломатическую стратегию, тогда как последствия этого курса ложатся на жизни простых украинцев.
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"Это не дипломатия. Это маскировка вашего стремления к войне ради ее продажи собственному населению, которое и заставляют за это платить. <…> Тем временем люди продолжают гибнуть, что означает новое бесчисленное количество смертей, которое уничтожит еще одно поколение украинцев", — признал Арис.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине.
Также Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.