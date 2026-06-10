Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремел взрыв.
- Воздушная тревога действует в частях Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах прогремел звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует в частях Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.
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