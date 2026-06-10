Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США и Европа не смогут поставить Украине необходимые объемы вооружений.
- Макговерн считает, что Украине в скором времени придется пойти на компромиссы.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Ни США, ни Европа не смогут поставить Украине необходимые ей объемы вооружений, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Конгресс одобрил огромный пакет <…> военной помощи Украине. <…> У нас нет вооружений. <…> То, что есть, размещено в Персидском заливе и даже частично вывезено туда из Азии. <…> Так что все громкие заявления о поддержке Украины, в том числе со стороны европейцев, <…> на деле не многого стоят", — отметил он.
По мнению Макговерна, Украине, так или иначе, в скором времени придется пойти на компромиссы.
"Думаю, к концу года <…> начнут складываться условия для сделки. Что касается роли США, <…> то дух договоренностей в Анкоридже заключался в том, что США должны убедить Зеленского и европейцев двигаться вперед путем компромиссов", — пояснил эксперт.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.