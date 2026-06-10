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"Убедят Зеленского". На Западе сообщили плохие новости для ВСУ - РИА Новости, 10.06.2026
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02:08 10.06.2026 (обновлено: 02:11 10.06.2026)
"Убедят Зеленского". На Западе сообщили плохие новости для ВСУ

Аналитик Макговерн: США и ЕС не смогут поставить Киеву нужные ему объемы оружия

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США и Европа не смогут поставить Украине необходимые объемы вооружений.
  • Макговерн считает, что Украине в скором времени придется пойти на компромиссы.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Ни США, ни Европа не смогут поставить Украине необходимые ей объемы вооружений, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Конгресс одобрил огромный пакет <…> военной помощи Украине. <…> У нас нет вооружений. <…> То, что есть, размещено в Персидском заливе и даже частично вывезено туда из Азии. <…> Так что все громкие заявления о поддержке Украины, в том числе со стороны европейцев, <…> на деле не многого стоят", — отметил он.
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По мнению Макговерна, Украине, так или иначе, в скором времени придется пойти на компромиссы.
"Думаю, к концу года <…> начнут складываться условия для сделки. Что касается роли США, <…> то дух договоренностей в Анкоридже заключался в том, что США должны убедить Зеленского и европейцев двигаться вперед путем компромиссов", — пояснил эксперт.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.
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В миреУкраинаСШАЕвропаРэй МакговернСергей ЛавровЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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