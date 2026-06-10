Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе прогремели взрывы.
- Звуки детонации слышали и в Сумской области.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Одессе и Сумской области прогремели взрывы, передают местные СМИ.
"В Одессе звучат взрывы", — сообщает портал "Новости. Live".
Телеканал "Общественное" добавил, что звуки детонации слышали и в Кролевце, а затем — в Сумах.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18